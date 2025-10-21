Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 10:18 AM IST

    രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം; നഗരം നിയന്ത്രണത്തിൽ

    ഓട്ടോറിക്ഷ, ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ്​, വഴിയോരവാണിഭം, റോഡരികിലെ പാർക്കിങ്​ എന്നിവക്ക്​ നിരോധനം
    രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം; നഗരം നിയന്ത്രണത്തിൽ
    കോ​ട്ട​യം: രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു​വി​ന്‍റെ കേ​ര​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ കോ​ട്ട​യം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ക​ടു​ത്ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 23, 24 തി​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ്​ രാ​ഷ്​​​ട്ര​പ​തി കോ​ട്ട​യ​​ത്തെ​ത്തു​ക. കു​മ​ര​ക​ത്ത്​ ത​ങ്ങു​ന്ന രാ​ഷ്​​​ട്ര​പ​തി ശ​ബ​രി​മ​ല​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. വാ​ഹ​ന​ഗ​താ​ഗ​തം വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. റോ​ഡ​രി​കു​ക​ളി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങും ഓ​ട്ടോ, വ​ഴി​വാ​ണി​ഭം, ഓ​ട്ടോ - ടാ​ക്സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ​നി​രോ​ധി​ച്ചു. ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി റൂ​ട്ട്​ നി​ശ്​​ച​യി​ച്ചു. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ൾ​ക്കും ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​​​ന്ത്ര​ണം​ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി എ​ത്തു​ന്ന വ്യാ​​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12 മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു വ​രെ​യും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ 12.30 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​യ്ക്ക്​ 12 മ​ണി​വ​രെ​യു​മാ​ണ്​ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളും വ​ഴി​യ​രി​കി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങും വ​ഴി​യോ​ര വാ​ണി​ഭ​വും ഓ​ട്ടോ - ടാ​ക്സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡു​ക​ളും ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ നി​രോ​ധി​ച്ച​ത്. കോ​ട്ട​യം ടൗ​ൺ വ​ഴി പോ​കേ​ണ്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ക​ടു​ത്ത ഗ​താ​ഗ​ത നി​​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 23ന്​ ​ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ വൈ​കി​ട്ട്​ ഏ​ഴു​ വ​രെ​യും 24ന്​ ​രാ​വി​ലെ ആ​റു​ മു​ത​ൽ 11വ​രെ​യു​മാ​ണ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ

    • ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക്​ പോ​കാ​നാ​യി മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​ട്ടി​ത്താ​നം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നു തി​രി​ഞ്ഞ്​ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര്‍-​മ​ണ​ര്‍കാ​ട് ബൈ​പാ​സ്, പു​തു​പ്പ​ള്ളി വ​ഴി പോ​ക​ണം.
    • ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര്‍ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ടൗ​ണി​ല്‍നി​ന്ന്​ കു​രി​ശും​മൂ​ട്, തെ​ങ്ങ​ണ, ഞാ​ലി​യാ​കു​ഴി, പു​തു​പ്പ​ള്ളി, മ​ണ​ര്‍കാ​ട്-​ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര്‍ ബൈ​പാ​സ് വ​ഴി പോ​ക​ണം.
    • മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ കോ​ട്ട​യം ടൗ​ണി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ള്‍ വ​ട്ട​മൂ​ട് പാ​ലം ക​യ​റി തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ വ​ഴി പോ​ക​ണം. തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ മു​ത​ൽ വ​ട്ട​മൂ​ട് വ​രെ ഭാ​ഗം വ​ൺ വേ ​ആ​യി​രി​ക്കും.
    • ചി​ങ്ങ​വ​നം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ കോ​ട്ട​യം ടൗ​ണി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മാ​വി​ള​ങ്ങ് ജ​ങ്​​ഷ​നി​ല്‍നി​ന്നു തി​രി​ഞ്ഞ് പാ​ക്കി​ല്‍, പൂ​വ​ന്‍തു​രു​ത്ത്, ക​ടു​വാ​ക്കു​ളം, നാ​ല്‍ക്ക​വ​ല വ​ഴി പു​തു​പ്പ​ള്ളി എ​ത്തി പോ​ക​ണം.
    • ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു കോ​ട്ട​യ​ത്തേ​ക്കു വ​രു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ള്‍ പു​ളി​മൂ​ട് ജ​ങ്​​ഷ​നി​ല്‍നി​ന്നു തി​രി​ഞ്ഞ് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലേ​ക്ക് പോ​ക​ണം.
    • പൊ​ന്‍കു​ന്നം, കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി, മു​ണ്ട​ക്ക​യം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ള്‍ ഐ​ഡ ജ​ങ്​​ഷ​ന്‍, പു​ളി​മൂ​ട് ജ​ങ്​​ഷ​ന്‍ വ​ഴി ശീ​മാ​ട്ടി റൗ​ണ്ട് ചു​റ്റി സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ജം​ങ്​​ഷ​നി​ലെ​ത്തി അ​വി​ടെ​നി​ന്നു കെ.​കെ റോ​ഡ്​ ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ങ്​​ഷ​ൻ, ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി, മ​ണ​ര്‍കാ​ട് വ​ഴി പോ​ക​ണം.
    • എ​റ​ണാ​കു​ളം, തൃ​ശൂ​ര്‍ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ള്‍ ഐ​ഡ ജ​ങ്​​ഷ​ന്‍, പു​ളി​മൂ​ട് ജ​ങ്​​ഷ​ന്‍ വ​ഴി ശീ​മാ​ട്ടി റൗ​ണ്ട് ചു​റ്റി സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലെ​ത്തി അ​വി​ടെ​നി​ന്നും കെ.​കെ. റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ക​ല​ക്റ്റ​റേ​റ്റ് ജ​ങ്​​ഷ​ന്‍, ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി, മ​ണ​ര്‍കാ​ട്, ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര്‍ വ​ഴി പോ​ക​ണം.
    • ആ​ല​പ്പു​ഴ, ചേ​ര്‍ത്ത​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു കോ​ട്ട​യം ടൗ​ണി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ബ​ണ്ട് റോ​ഡി​ല്‍നി​ന്നു തി​രി​ഞ്ഞ് ഇ​ട​യാ​ഴം, ക​ല്ല​റ, നീ​ണ്ടൂ​ര്‍ വ​ഴി പോ​ക​ണം.
    • ചേ​ര്‍ത്ത​ല ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു കു​മ​ര​ക​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന ബ​സു​ക​ള്‍ മ​ണി​യാ​പ​റ​മ്പ് റോ​ഡ്‌ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ല്‍ സ​ര്‍വീ​സ് നി​ര്‍ത്തി തി​രി​കെ പോ​ക​ണം.
    • വൈ​ക്കം-​കു​മ​ര​കം റോ​ഡി​ലൂ​ടെ വ​രു​ന്ന കോ​ട്ട​യം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ട​യാ​ഴം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ല്‍നി​ന്നു തി​രി​ഞ്ഞ് ക​ല്ല​റ, നീ​ണ്ടൂ​ര്‍ വ​ഴി പോ​ക​ണം.
    • ക​ല്ല​റ, നീ​ണ്ടൂ​ര്‍ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു പ​ന​മ്പാ​ലം വ​ഴി കോ​ട്ട​യം ടൗ​ണി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കു​ട​മാ​ളൂ​ര്‍ കു​രി​ശു​പ​ള്ളി ജ​ങ്​​ഷ​നി​ല്‍നി​ന്നു തി​രി​ഞ്ഞ് പു​ളി​ഞ്ചു​വ​ട്, കു​മാ​ര​ന​ല്ലൂ​ര്‍ മേ​ല്‍പ്പാ​ലം വ​ഴി പോ​ക​ണം.
    • ചി​ങ്ങ​വ​നം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു കോ​ട്ട​യം ടൗ​ണി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ള്‍ കോ​ടി​മ​ത സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ല്‍ സ​ര്‍വീ​സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു തി​രി​കെ പോ​ക​ണം.
    • ദി​വാ​ന്‍ ക​വ​ല​യി​ല്‍നി​ന്നു ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പോ​കാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ല.
    • മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു എ​റ​ണാ​കു​ളം, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് കു​രി​ശു​പ​ള്ളി ജ​ങ്​​ഷ​നി​ല്‍നി​ന്ന്​ അ​മ്മ​ഞ്ചേ​രി, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, അ​തി​ര​മ്പു​ഴ വ​ഴി അ​തി​ര​മ്പു​ഴ ഉ​പ്പു​പു​ര ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലെ​ത്തി ഇ​ട​ത്തേ​ക്കു തി​രി​ഞ്ഞ് കോ​ട്ട​മു​റി, ആ​ന​മ​ല വ​ഴി കാ​ണ​ക്കാ​രി അ​മ്പ​ലം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലെ​ത്തി പോ​ക​ണം.

    പാ​ലാ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നിയ​ന്ത്ര​ണം

    1. പാ​ലാ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ കോ​ട്ട​യ​ത്തേ​ക്കു വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലാ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ പൊ​ൻ​കു​ന്നം പാ​ലം ക​യ​റി പൊ​ൻ​കു​ന്നം റോ​ഡി​ൽ പൈ​ക ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നു വ​ല​ത്തോ​ട്ട് തി​രി​ഞ്ഞ് കൊ​ഴു​വ​നാ​ൽ -മ​റ്റ​ക്ക​ര അ​യ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്തെ​ത്തി കോ​ട്ട​യം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു പോ​ക​ണം.

    2. തൊ​ടു​പു​ഴ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ കോ​ട്ട​യ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലാ തൊ​ടു​പു​ഴ റോ​ഡി​ൽ കു​റി​ഞ്ഞി​യി​ൽ​നി​ന്നോ കൊ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്നോ വ​ല​ത്തോ​ട്ട് തി​രി​ഞ്ഞ് രാ​മ​പു​രം, വ​ഴി എം.​സി റോ​ഡി​ലെ​ത്തി കോ​ട്ട​യം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​ക​ണം.

    3. പാ​ലാ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ, കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, എ​റ​ണാ​കു​ളം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലാ-​സി​വി​ൽ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ-​ആ​ർ.​വി ജ​ങ്​​ഷ​ൻ തി​രി​ഞ്ഞ് മ​ര​ങ്ങാ​ട്ടു​പ​ള്ളി-​കോ​ഴ, കു​റ​വി​ല​ങ്ങാ​ട് വ​ഴി എം.​സി റോ​ഡി​ലെ​ത്തി പോ​ക​ണം.

    4. ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ കോ​ട്ട​യം, പൊ​ൻ​കു​ന്നം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​ട​നാ​ട് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി വ​ഴി കെ.​കെ റോ​ഡി​ലെ​ത്തി​യോ ഭ​ര​ണ​ങ്ങാ​നം പ​ള്ളി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഇ​ട​ത്തോ​ട്ട് തി​രി​ഞ്ഞ് ഇ​ട​മ​റ്റം, പൈ​ക- വ​ഴി പൊ​ൻ​കു​ന്നം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും പൈ​ക ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നു തി​രി​ഞ്ഞ് കൊ​ഴു​വ​നാ​ൽ മ​റ്റ​ക്ക​ര-​അ​യ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്തെ​ത്തി കോ​ട്ട​യം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും പോ​ക​ണം.

    ആം​ബു​ല​ൻ​സ്, ആ​ശു​പ​ത്രി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​​ന്ത്ര​ണം

    1. എം.​സി റോ​ഡി​ൽ തി​രു​വ​ല്ല ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു വ​രു​ന്ന ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ മ​റ്റ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് തെ​ങ്ങ​ണ, പു​തു​പ്പ​ള്ളി, മ​ണ​ർ​കാ​ട്, പൂ​വ​ത്തും​മൂ​ട്, സം​ക്രാ​ന്തി വ​ഴി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എ​ത്ത​ണം.

    2. ആ​ല​പ്പു​ഴ ചേ​ർ​ത്ത​ല ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു വ​രു​ന്ന ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ട​യാ​ഴം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​ട​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ് ക​ല്ല​റ വ​ഴി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എ​ത്ത​ണം.

    3. കെ.​കെ. റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്നു വ​രു​ന്ന ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ളും മ​റ്റ് അ​ടി​യ​ന്തി​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ണ​ർ​കാ​ട് എ​ത്തി പൂ​വ​ത്തും​മൂ​ട് പാ​ലം വ​ഴി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എ​ത്ത​ണം.

    4. പാ​ല, കു​റ​വി​ല​ങ്ങാ​ട്, എ​റ​ണാ​കു​ളം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു വ​രു​ന്ന ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ളും മ​റ്റ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി അ​തി​ര​മ്പു​ഴ യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വ​ഴി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എ​ത്ത​ണം.

