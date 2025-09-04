Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightരാഷ്​ട്രപതിയുടെ...
    India
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 6:19 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 6:19 AM IST

    രാഷ്​ട്രപതിയുടെ റഫറൻസിൽ പ്രതിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങൾ; കേന്ദ്രത്തിന്റെ കെണിയിൽ സുപ്രീംകോടതി വീഴ​രുത്

    text_fields
    bookmark_border
    Supreme court
    cancel
    camera_alt

    സുപ്രീം കോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ലൂ​ടെ കേ​​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കെ​ണി​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വീ​ഴ​രു​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ടു. ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റ​ഫ​റ​ൻ​സി​നെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ത്ത ക​ർ​ണാ​ട​ക, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ, ഹി​മാ​ച​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ കേ​വ​ലം മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളാ​ക്കി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റ​രു​തെ​ന്നും ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ക​പി​ൽ സി​ബ​ലാ​ണ് രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യി​ലൂ​ടെ കേ​ന്ദ്രം ഒ​രു​ക്കി​യ കെ​ണി​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വീ​ഴ​രു​തെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഭാ​വി ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ടെ വ്യാ​ഖ്യാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് സി​ബ​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​രെ മാ​റ്റു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കെ​ണി​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വീ​ഴ​രു​ത്. ര​ണ്ടാ​മ​തും പാ​സാ​ക്കി​യ ഒ​രു ബി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ ഒ​ര​ധി​കാ​ര​വും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നും ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​ക്കും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കും പ​രി​മി​തി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്ക് ​വേ​ണ്ടി ഗോ​പാ​ൽ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യം വാ​ദി​ച്ചു. ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​സു​ര്യ​കാ​ന്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച് മു​മ്പാ​കെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് വാ​ദം തു​ട​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:India NewsLatest NewsSupreme Court
    News Summary - Presidential Reference hearing updates; Opposition-ruled States argue in SC
    Similar News
    Next Story
    X