‘അഭിമാന നേട്ടം’; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് താരങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ജപ്പാനിലെ നഗോയയിൽ സമാപിച്ച ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഉജ്ജ്വല നേട്ടം കൈവരിച്ച ഇന്ത്യൻ കായികതാരങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു. ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്കായി മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ താരങ്ങളുടെ പോരാട്ടവീര്യം രാജ്യത്തിന് ഒന്നടങ്കം അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സെപ്റ്റംബർ 19ന് ആരംഭിച്ച് ഞായറാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി സമാപിച്ച ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ കായിക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റുകൾ കാഴ്ചവെച്ചതെന്ന് രാഷ്ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെപ്പോലും മറികടന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശസ്തി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉയർത്താൻ കായികതാരങ്ങളുടെ അർപണബോധത്തിനും കഠിനാധ്വാനത്തിനും സാധിച്ചതായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു വ്യക്തമാക്കി.
ടീം ഇനങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പുലർത്തിയ ഉയർന്ന കായിക നിലവാരവും അച്ചടക്കവും വരുംതലമുറക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാകുമെന്നും രാഷ്ട്രപതി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. മെഡൽ നേടിയവർക്കും ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ കായികതാരങ്ങൾക്കും അവരുടെ പരിശീലകർക്കും രാഷ്ട്രപതി അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
21 സ്വർണം, 27 വെള്ളി, 37 വെങ്കലം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 85 മെഡലുകളുമായി മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ചൈനയിലെ ഹാങ്ഷൗവിൽ നടന്ന കഴിഞ്ഞ പതിപ്പിനേക്കാൾ 21 മെഡലുകൾ കുറവാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ മികച്ച പോരാട്ടവീര്യമാണ് ഇത്തവണയും കാഴ്ചവെച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര കായികരംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിച്ച ഈ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യൻ മെഡൽ നേട്ടം കായിക മേഖലയിൽ രാജ്യം കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ തെളിവായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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