    date_range 3 Dec 2025 6:23 AM IST
    date_range 3 Dec 2025 6:23 AM IST

    രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് തലസ്ഥാനത്ത്

    ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നാ​വി​ക​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ര​ളം ഇ​ന്ന് വേ​ദി​യാ​കു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മു​ത​ൽ ശം​ഖു​മു​ഖം ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. വൈ​കീ​ട്ട് 4.20ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യെ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ ന​ൽ​കി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ശം​ഖു​മു​ഖ​ത്ത് നാ​വി​ക​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. രാ​ത്രി ഏ​ഴോ​ടെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ലോ​ക് ഭ​വ​നി​ലെ​ത്തും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.45ന് ​ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും.

    ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് കേ​ര​ളം നാ​വി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് വി​ക്രാ​ന്ത് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 19 യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ള്‍, ഒ​രു അ​ന്ത​ര്‍വാ​ഹി​നി, നാ​ല് എ​ഫ്.​ഐ.​സി​ക​ള്‍, കൂ​ടാ​തെ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റു​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 32 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് നാ​വി​ക​സേ​നാ ദ​ക്ഷി​ണ​മേ​ഖ​ലാ ക​മാ​ന്‍ഡി​ങ് ഇ​ന്‍ ചീ​ഫ് വൈ​സ് അ​ഡ്മി​റ​ല്‍ വൈ​സ് അ​ഡ്മി​റ​ല്‍ സ​മീ​ര്‍ സ​ക്‌​സേ​ന പ​റ​ഞ്ഞു.

