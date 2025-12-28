Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    28 Dec 2025 11:08 PM IST
    28 Dec 2025 11:08 PM IST

    നാവികസേന അന്തർവാഹിനിയിൽ യാത്രചെയ്ത് രാഷ്ട്രപതി

    നാവികസേന അന്തർവാഹിനിയിൽ യാത്രചെയ്ത് രാഷ്ട്രപതി
    രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് വാ​ഗ്ഷീ​റി​ൽ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ ക​രു​ത്ത് നേ​രി​ട്ട​റി​യാ​ൻ അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു. കാ​ർ​വാ​ർ നാ​വി​ക താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി​യാ​യ ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് വാ​ഗ്ഷീ​റി​ലാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ യാ​ത്ര.

    സാ​യു​ധ സേ​ന​യു​ടെ സു​പ്രീം ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി നാ​വി​ക യൂ​നി​ഫോം ധ​രി​ച്ചാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യാ​ണ് ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു. 2006ൽ ​മു​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പി 75 ​സ്കോ​ർ​പീ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ആ​റാ​മ​ത്തെ​യും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യും അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി​യാ​ണ് ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് വാ​ഗ്ഷീ​ർ. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നി​ശ്ശ​ബ്ദ​വും വൈ​വി​ധ്യ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ ഡീ​സ​ൽ-​ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​തെ​ന്ന് നാ​വി​ക​സേ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    indian president indian navy Droupadi Murmu
