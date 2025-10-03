Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:43 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:43 PM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ബി.​ജെ.പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മോർച്ചയായി, ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നുവെന്നും പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ബി.​ജെ.പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മോർച്ചയായി, ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നുവെന്നും പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മോ​ര്‍ച്ച​യാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്‍ പ്ര​ശാ​ന്ത് ഭൂ​ഷ​ണ്‍. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ന്‍സീ​വ് റി​വി​ഷ​നും (എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ര്‍) ല​ഡാ​ക്കി​ലെ സം​ഘ​ര്‍ഷ​വും ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ആ​രെ​യൊ​ക്കെ ചേ​ര്‍ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തി​നും ആ​രെ​യൊ​ക്കെ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തി​നും യാ​തൊ​രു മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​വും പാ​ലി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്ര​സ്​ ക്ല​ബി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ശാ​ന്ത്​ ഭൂ​ഷ​ൺ.

    ബീ​ഹാ​റി​ല്‍ എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ര്‍ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞു. വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍ നി​ല​വി​ല്‍ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ര്‍ രീ​തി അ​നു​സ​രി​ച്ച് വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ പൂ​രി​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം 11 രേ​ഖ​ക​ള്‍ കൂ​ടി സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്ക​ണം. ബി​ഹാ​റി​ലെ പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ പേ​ര്‍ക്കും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. 65 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​ര്‍ക്കാ​ണ് ഇ​തോ​ടെ വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഇ​ടം​നേ​ടാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ 25 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും മു​സ്​​ലിം​ക​ളാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല​പ്പു​ള്ളി​യി​ലെ ബ്രൂ​വ​റി പ​ദ്ധ​തി​യും തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ ഖ​ന​ന​വും ഗു​രു​ത​ര പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

