'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഭരണപക്ഷത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നു; സുതാര്യത വരുംവരെ സമരം തുടരും': പ്രശാന്ത് കിഷോർ

'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഭരണപക്ഷത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നു; സുതാര്യത വരുംവരെ സമരം തുടരും': പ്രശാന്ത് കിഷോർtext_fields
പട്ന: കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ നിഷ്പക്ഷതയെ ചോദ്യം ചെയ്തും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭരണഘടനാപരമായ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടും ജൻ സുരാജ് പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ രംഗത്ത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരണപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായി നിലകൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ വിശ്വസനീയവും സുതാര്യവുമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതുവരെ 'വോട്ട് ചോർച്ച'യ്ക്കും കമീഷനുമെതിരായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ രാജ്യത്ത് തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കോസി ഗ്രാജ്വേറ്റ് എം.എൽ.സി മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ സുപോളിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി വോട്ടർപട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിലും, എസ്.ഐ.ആർ വഴി പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകരെ നിയമിക്കുന്നതിലും, മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും കമീഷൻ പുലർത്തുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സംവിധാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് കിഷോർ തുറന്നടിച്ചു.
'അധ്യാപകർക്ക് ഏഴാം ശമ്പള കമീഷൻ നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയിൽ വോട്ട് ചോദിക്കില്ല'
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ നടത്തിയത്. അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി ബിഹാറിലെ മുഴുവൻ വിഭാഗം അധ്യാപകർക്കും ഏഴാം ശമ്പള കമീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്ത ശമ്പള സ്കെയിൽ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഗ്യാരന്റി നൽകി:
"സ്കൂൾ അധ്യാപകർ, നിയോജിത് അധ്യാപകർ, മദ്രസ-സംസ്കൃത അധ്യാപകർ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഏഴാം ശമ്പള കമീഷൻ സ്കെയിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. നിലവിലെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇത് നേടിയെടുക്കാൻ ജൻ സുരാജിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരില്ല."
— പ്രശാന്ത് കിഷോർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിന് പുറമെ, ജൻ സുരാജ് സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചാൽ യോഗ്യതയുള്ള 10,000 പ്രാദേശിക യുവതീയുവാക്കൾക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പേരിൽ വിലപേശൽ; ജെ.ഡി.യുവിനെതിരെ വെല്ലുവിളി
മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ജെ.ഡി.യു നേതാക്കളെ പ്രശാന്ത് കിഷോർ പരിഹസിച്ചു. രോഗബാധിതനായ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പേര് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ. പ്രചാരണ പോസ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ചിത്രം പോലും അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി:
"നിതീഷ് കുമാറിന്റെ യഥാർത്ഥ പിന്തുണ ഇവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ജെ.ഡി.യു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ സന്ദേശം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിടാൻ ഇവർ തയ്യാറാവട്ടെ. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നിതീഷ് കുമാറിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്."
— കിഷോർ വെല്ലുവിളിച്ചു.
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജിതൻ റാം മാഞ്ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയമായി അപ്രസക്തരായിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഘോപൂരിൽ നിരവധി ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞ ബോട്ടപകടത്തിൽ അദ്ദേഹം കടുത്ത ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ദുരിതബാധിത പ്രദേശം ഉടൻ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
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