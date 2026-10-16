സമര ലക്ഷ്യം ഭരണമാറ്റമെന്ന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ; ബംഗ്ലാദേശ് മോഡൽ അട്ടിമറി ഗൂഢാലോചനയെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ എസ്.ഐ.ആർ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിലെ അട്ടിമറികൾക്കെതിരെയും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം യഥാർത്ഥത്തിൽ 'ഭരണമാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമായി' മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന തുറന്നുപറച്ചിലുമായി മുതിർന്ന സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ. ജനാധിപത്യത്തിൽ ഭരണമാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഓരോ പൗരന്റെയും മൗലികാവകാശമാണെന്നും സർക്കാരിനെതിരെ ജനങ്ങളിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായി കുറ്റമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ കടന്നാക്രമണവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബി.ജെ.പിയും രംഗത്തെത്തി. ജനവിധിയില്ലാതെ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കാനും ബംഗ്ലാദേശ് മോഡലിൽ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ച് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള ആസൂത്രിത ഗൂഢാലോചനയാണ് പ്രക്ഷോഭമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആരോപിച്ചു.
'ഞങ്ങൾ ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ബി.ജെ.പി സമരം ചെയ്തിട്ടില്ലേ?'; പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ, വിദ്യാർഥി-യുവജന സംഘടനാനേതാക്കൾ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഡൽഹിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്:
"പ്രതിപക്ഷം ഭരണമാറ്റമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു. ശരിയാണ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നീതിപൂർവമായി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോരാടുന്നത്. എന്നാൽ ക്രൂരമായ ഭരണകൂട അതിക്രമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഭരണമാറ്റമുണ്ടാകും. അതേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭരണമാറ്റം തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? ബി.ജെ.പി അധികാരത്തിൽ വരാൻ മുൻപ് എത്രയോ ഭരണമാറ്റ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്?
ജനാധിപത്യത്തിൽ ഭരണമാറ്റം ഓരോ പൗരന്റെയും അവകാശമാണ്. സർക്കാരിനെതിരെ വികാരം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് തെറ്റല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കുന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യ സർക്കാരിനെതിരായ ഭരണമാറ്റ പോരാട്ടമാണിത്."
— പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ വ്യക്തമാക്കി.
'ബംഗ്ലാദേശ് മോഡൽ അട്ടിമറി ഗൂഢാലോചന'; ആഞ്ഞടിച്ച് രാജ്നാഥ് സിംഗ്
പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് രംഗത്തെത്തി:
"രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ കരുവാക്കി അരാജകത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിലെ സംഭവങ്ങളെ മാതൃകയാക്കി ഭരണം അട്ടിമറിക്കാനാണ് ഇവരുടെ നീക്കം. ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർത്ത് രാജ്യത്ത് തീപടർത്തുക മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ സമരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കരണത്തിനോ എസ്.ഐ.ആറിനോ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനോ വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ച് കുറുക്കുവഴിയിലൂടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ്."
— രാജ്നാഥ് സിംഗ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഭരണമാറ്റം വോട്ടിംഗിലൂടെയാണ് നടക്കേണ്ടതെന്നും തെരുവ് അരാജകത്വത്തിലൂടെയല്ലെന്നും ബി.ജെ.പി ദേശീയ വക്താവ് ഗുരുപ്രകാശ് പാസ്വാൻ വ്യക്തമാക്കി.
'രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മുഖംമൂടി അഴിഞ്ഞുവീണു'; ബി.ജെ.പി കടന്നാക്രമണം
എസ്.ഐ.ആർ എന്നത് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും സൃഷ്ടിച്ച കേവലം പുകമറ മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ബി.ജെ.പി ദേശീയ വക്താവ് സി.ആർ. കേശവൻ പറഞ്ഞു. 'ഇതോടെ എല്ലാം വെളിച്ചത്തായി, ലക്ഷ്യം ഭരണമാറ്റം മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി' എന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പ്രതികരിച്ചു.
ഈ രാജ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ലെന്നും 140 കോടി ജനങ്ങളുടേതാണെന്നും ബി.ജെ.പി എം.പി സംബിത് പത്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്താണ് സർക്കാർ മാറേണ്ടത്. എന്നാൽ ജനവിധിയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത പ്രതിപക്ഷം അരാജകത്വത്തിലൂടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ബി.ജെ.പി നേതാവ് സി.ടി. രവി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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