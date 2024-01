ഏറ്റവും വലിയ ബീഫ് കയറ്റുമതിക്കാരുടെ നാട്ടിലെ ഒരാൾ... എന്തൊരു വിരോധാഭാസം! -മോദി പശുക്കൾക്ക് തീറ്റകൊടുക്കുന്ന വീഡിയോക്കെതിരെ പ്രകാശ് രാജ്

ചെന്നൈ: പശുക്കൾക്ക് തീറ്റനൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വീഡിയോക്ക് പരിഹാസവുമായി നടൻ പ്രകാശ് രാജ്. ‘ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബീഫ് കയറ്റുമതിക്കാരുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ... എന്തൊരു വിരോധാഭാസം’ -എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ട്വീറ്റ്.



മകര സംക്രാന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്‍റെ വസതിയിലെ പശുക്കൾക്ക് തീറ്റ നൽകുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടിൽ എ.എൻ.ഐ എക്സിൽ പങ്കിട്ട വീഡിയോക്കാണ് പ്രകാശ് രാജിന്‍റെ കമന്‍റ്. വസതിയിലെ വിശാലമായ പുൽത്തകിടിയിൽ ഏതാനും പശുക്കൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പാത്രത്തിൽ തീറ്റ നൽകുന്നതാണ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിലുള്ളത്.

A man from the land of biggest Beef exporters in the world… what an IRONY #justasking https://t.co/OKT6GV1cUw