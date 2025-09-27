Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 4:59 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 4:59 PM IST

    ‘നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ചുകിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ സത്യത്തെ നിശബ്ദമാക്കാനാകില്ല...’

    ഐക്യദാർഢ്യവുമായി പ്രകാശ് രാജ്
    Prakas Raj and Wangchuk
    ന്യൂഡൽഹി: അറസ്റ്റിലായ ല​ഡാ​ക്ക് സമര നായകനും പ്ര​മു​ഖ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ - പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നുമായ സോ​നം വാ​ങ്ചു​കിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യവുമായി നടനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ പ്രകാശ് രാജ്. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ചുകിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ നിശബ്ദമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രകാശ് രാജ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.

    ‘‘പക്ഷിയെ കൂട്ടിലടയ്ക്കാം, പക്ഷേ അതിന്റെ പാട്ടിനെ തടവിലിടാനാവില്ല...’’. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ചുകിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്ന സത്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നിശബ്ദമാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ മനുഷ്യനെ എനിക്കറിയാം. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം പോരാടുന്നത് എന്നും അറിയാം -പ്രകാശ് രാജ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. വാങ്ചുകിനെ നേരത്തെ സമരസ്ഥലത്ത് സന്ദർശിച്ച ചിത്രങ്ങളും പ്രകാശ് രാജ് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ല​ഡാ​ക്കി​ന് സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ​വി​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​റാം പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​രം നയിച്ച വാ​ങ്ചു​കി​നെ ഇന്നലെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വാങ്ചുക് അടക്കം അംഗമായ ലേ ​അ​പ്പ​ക്സ് ബോ​ഡി (എ​ൽ.​എ.​ബി) കാ​ർ​ഗി​ൽ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് അ​ല​യ​ൻ​സ് (കെ.​ഡി.​എ) എ​ന്നീ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ​വി​ക്കാ​യി അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി സ​മ​രരംഗത്തുണ്ട്. സമരം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​പ്പി​ലും നാ​ലു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലും ക​ലാ​ശി​ച്ചിരുന്നു. നാ​ലു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നും 80 പേ​രു​ടെ പ​രി​ക്കി​നും ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ങ്ചു​ക് നി​രാ​ഹാ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എന്നാൽ, സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തിനുപി​ന്നി​ൽ സോ​നം വാ​ങ്ചു​കി​ന്റെ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പിന്നാലെ അറസ്റ്റുമുണ്ടായി. ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം ചുമത്തിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ജോധ്പൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണിപ്പോൾ വാങ്ചുക് ഉള്ളത്.

    വാ​ങ്ചു​കി​നെ​തി​രെ സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണവും തു​ട​ങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വി​ദേ​ശ സ​ഹാ​യം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിൽ, വാങ്ചുകിന് പാകിസ്താൻ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. വാങ്ചുകുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ പാകിസ്താന്‍ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫീസറെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് ലഡാക്ക് ഡി.ജി.പി ഡോ. എസ്.ഡി. സിങ് ജംവാൾ അറിയിച്ചത്. അ​തിർത്തിയിലെ സന്ദർശനങ്ങൾ, വിദേശ ഫണ്ടിങ്, പാകിസ്താൻ സന്ദർശനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കുമെന്നും ഡി.ജി.പി പറഞ്ഞു. പാകിസ്താൻ, ബംഗ്ലാദേശ് സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണമുണ്ടാകും. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വംശജനായ പാക് പൗരനുമായുള്ള ബന്ധവും ആശയ വിനിമയവും അന്വേഷിക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

