സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായി സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ പ്രദീപ് റായ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായി സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ പ്രദീപ് റായ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷന്റെ 2026-27 കാലയളവിലേക്കുള്ള പ്രസിഡന്റായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പ്രദീപ് റായ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2025-26 കാലയളവിൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ വികാസ് സിങ്ങിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചുമതലയേറ്റെടുക്കുന്നത്.
അസോസിയേഷന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ രാഹുൽ കൗശിക്കും സെക്രട്ടറിയായി അഭിഭാഷക പ്രഗ്യ ബാഗേലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ അഭിഭാഷകൻ മനീഷ് ദുബെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും, അഭിഭാഷകൻ ദീപക് കൻസൽ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നത്. ആകെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വോട്ടുകളിൽ 822 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് പ്രദീപ് റായ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. എതിർ സ്ഥാനാർഥിയായ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ അനുപം ലാൽ ദാസിന് 451 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. മണിപ്പൂർ ഹൈകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം പ്രാക്ടീസിലേക്ക് മടങ്ങിയ സിദ്ധാർത്ഥ് മൃദുൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് അഞ്ച് സ്ഥാനാർഥികളും മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് സ്ഥാനാർഥികളായ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ആദിഷ് അഗർവാലക്ക് 412 വോട്ടുകളും, ഗൗരവ് ഭാട്ടിയക്ക് 370 വോട്ടുകളും, സുകുമാർ പട്ട്ജോഷിക്ക് 269 വോട്ടുകളും, മഹാലക്ഷ്മി പാവനിക്ക് 128 വോട്ടുകളും, സിദ്ധാർത്ഥ് മൃദുലിന് 217 വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു. ഏകദേശം 82 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ 2,794 വോട്ടുകളാണ് പോൾ ചെയ്തത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവാദത്തിൽ, സുപ്രീം കോടതിയിലെ സീക്വൻസിങ് സംവിധാനം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ പ്രദീപ് റായ് ശക്തമായി പിന്തുണച്ചിരുന്നു. അഭിഭാഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി. അംഗങ്ങൾക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ മെഡിക്കൽ സുരക്ഷാ പരിരക്ഷയും, എസ്.സി.ബി.എ അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പും നൽകുമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷവും ആദിഷ് അഗർവാലക്കൊപ്പം പ്രദീപ് റായ് എസ്.സി.ബി.എ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വികാസ് സിങ്ങിനോട് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. വികാസ് സിങ്ങിന് മുമ്പ് സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ ആയിരുന്നു ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്. കൂടാതെ, 2021-22, 2022-23 കാലയളവുകളിൽ പ്രദീപ് റായ് ബാർ അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളും ആഗസ്റ്റ് 5-നകം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഈ വർഷത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിക്ക് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. അസോസിയേഷനിൽ ചില തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടെങ്കിലും, പിന്നീട് ആ പരിഷ്കാരങ്ങൾ 2027-ലേക്ക് നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആഗസ്റ്റ് 18ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും കോടതി ഉത്തരവിടുകയുണ്ടായി.
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