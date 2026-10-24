ഡൽഹി മെട്രോ ട്രെയിനിൽ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പോസ്റ്റർ; കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

ഡൽഹി മെട്രോ ട്രെയിനിൽ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പോസ്റ്റർ; കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി മെട്രോയുടെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റൂട്ടുകളിൽ ഒന്നായ എയർപോർട്ട് എക്സ്പ്രസ് ലൈനിലെ ട്രെയിനിനുള്ളിൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ച സംഭവത്തിൽ വൻ വിവാദം. സംഭവത്തിൽ അജ്ഞാതർക്കെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറത്തിൽ എ4 സൈസ് ഷീറ്റുകളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത രണ്ട് പോസ്റ്ററുകളാണ് ട്രെയിനിനുള്ളിലെ സീറ്റിൽ പതിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സാധാരണ പരസ്യ പോസ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സർക്കാരിനെതിരെ പരോക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങളാണ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്.
"Voting Protest", "You Can Change Your Own Life", "Spectrum of Engagement", "Community Building Reform", "Dissatisfied? You Are Not Alone" തുടങ്ങിയ പ്രകോപനപരമായ വാചകങ്ങളാണ് പോസ്റ്ററുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒമ്പത് അവകാശവാദങ്ങളും വിശദമായി പോസ്റ്ററുകളിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.
ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, ഈ പോസ്റ്ററുകളിൽ ഒരു ക്യുആർ കോഡും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ്. ഈ ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്നും ആളുകളെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പോസ്റ്റർ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും സംഘടിത സംഘമാണോ എന്ന സംശയവും പൊലീസിനുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ 20 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം വെളിച്ചത്തുവന്നത്. ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ (DMRC) ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്ററായ തരുൺ ചൗധരിയാണ് എയർപോർട്ട് എക്സ്പ്രസ് ലൈനിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പോസ്റ്ററുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. ന്യൂഡൽഹി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് യശോഭൂമിയിലേക്ക് വൈകുന്നേരം 6.50 ഓടെ പുറപ്പെട്ട ട്രെയിനാണ് ചൗധരി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്.
ഏകദേശം 7.15 ഓടെ ട്രെയിൻ യശോഭൂമിയിൽ എത്തിയ ശേഷം പതിവ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ക്യാബിനിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സീറ്റിൽ പതിച്ച രണ്ട് പോസ്റ്ററുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പോസ്റ്ററുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ സെന്ററിനെയും വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പോസ്റ്ററുകൾ ദ്വാരക സെക്ടർ 21 ലെ സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളർക്ക് കൈമാറി. സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളറാണ് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പോസ്റ്ററുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ഡൽഹിയിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവമായതിനാൽ സ്പെഷ്യൽ സെല്ലും അന്വേഷണത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.
മെട്രോ പോലെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം പോസ്റ്ററുകൾ പതിക്കാൻ സാധിച്ചത്, ഇതിന് പിന്നിൽ ആരാണ്, ക്യുആർ കോഡ് വഴി എവിടേക്കാണ് ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.