Madhyamam
    ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് പിന്നാലെ പാകിസ്താൻ 72 ഭീകര ലോഞ്ച്പാഡുകള്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചുവെന്ന് ബി.എസ്.എഫ്

    ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് പിന്നാലെ പാകിസ്താൻ 72 ഭീകര ലോഞ്ച്പാഡുകള്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചുവെന്ന് ബി.എസ്.എഫ്
    ജമ്മു ഫ്രോണ്ടിയര്‍ ബി.എസ്.എഫ് ഐ.ജി ശശാങ്ക് ആനന്ദ് മാധ്യമ​ങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു

    ശ്രീനഗര്‍: ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് പിന്നാലെ പാകിസ്താൻ 72 ഭീകര ലോഞ്ച്പാഡുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍നിന്ന് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചുവെന്ന് ബി.എസ്.എഫ്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദുറിനിടെ ഇത്തരം നിരവധി ലോഞ്ച് പാഡുകൾ തകർത്തിരുന്നുവെന്നും ബി.എസ്.എഫ് ജമ്മുമേഖല ഡി.​ഐ.ജി വിക്രം കുൻവർ പറഞ്ഞു.

    ‘പാകിസ്താൻ അവരുടെ ശീലം തുടരുകയാണ്. ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ശേഷം ഇന്നുവരെ, സിയാൽകോട്ടിനും സഫർവാളിനും സമീപമുള്ള ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ 12 ലോഞ്ച് പാഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റ് ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ 60 ലോഞ്ച് പാഡുകൾ ഇത്തര​ത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണയായി, രണ്ടോ മൂന്നോ ഭീകരരെയാണ് അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കാറ്. അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിലുടനീളം ഭീകര പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണാനില്ലെങ്കിലും അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് മാറി ഉൾപ്രദേശത്ത് ഇത്തരം ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്’ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം പുനരാരംഭിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ ശത്രുവിന് കനത്ത നഷ്ടം വരുത്താന്‍ സേന തയ്യാറാണെന്നും വിക്രം കുൻവർ പറഞ്ഞു.

    2025-ലെ സേനയുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കാൻ വിളിച്ച് ചേർത്ത വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ കുന്‍വാര്‍, ജമ്മു ഫ്രോണ്ടിയര്‍ ബി.എസ്.എഫ് ഐ.ജി ശശാങ്ക് ആനന്ദ്, ഡി.ഐ.ജി കുല്‍വന്ത് റായ് ശര്‍മ്മ എന്നിവർ പ​ങ്കെടുത്തു.

    TAGS:BSFpakistan terrorism
