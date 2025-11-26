Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 3:53 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 3:53 PM IST

    മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിനു പിന്നാലെ ‘മഹായുതി’യിലേക്ക് കൂറുമാറി 43 പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർഥികൾ

    മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിനു പിന്നാലെ ‘മഹായുതി’യിലേക്ക് കൂറുമാറി 43 പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർഥികൾ
    മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ മൽസരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ 43 പേർ ഭരണകക്ഷിയായ ‘മഹായുതി’യിലേക്ക് മാറിയതായി റിപ്പോർട്ട്. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബി.ജെ.പിയിലേക്കാണ് ചേക്കേറിയത്. പുറമെ, മൂന്ന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളും മഹായുതിയിൽ ചേർന്നു.

    ആകെയുള്ള 46 എണ്ണത്തിൽ 26 പേർ ബി.ജെ.പിയിലേക്കും 13 പേർ അജിത് പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ.സി.പിയിലേക്കും ഏഴു പേർ ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേനയിലേക്കും മാറിയെന്ന് ഒരു വിശകലന റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഭരണകക്ഷിയായ എൻ.സി.പിയുടെ ഒരു മുൻ സ്ഥാനാർഥിയും ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് മാറി.

    2024ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 288 സീറ്റുകളിൽ 235 എണ്ണം ‘മഹായുതി’ നേടിയിരുന്നു. അതിൽ 132 സീറ്റുകൾ ബി.ജെ.പിക്കാണ് ലഭിച്ചത്. ഷിൻഡെ സേനയും എൻ.സി.പിയും (അജിത് പവാർ) യഥാക്രമം 57ഉം 41ഉം സീറ്റുകൾ നേടി.

    പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ മഹാ വികാസ് അഘാഡിക്ക് വെറും 50 സീറ്റുകൾ മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേനക്ക് (യു.ബി.ടി) 20ഉം കോൺഗ്രസിന് 16ഉം ശരദ് പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ.സി.പിക്ക് 10 ഉം ലഭിച്ചു.

    ശിവസേനയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂറുമാറ്റങ്ങൾ പ്രധാനമായും നടന്നിട്ടുള്ളത്. വൻ വിജയത്തെത്തുടർന്ന് മഹായുതി പാർട്ടികൾ അവരുടെ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോയെന്നും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരെ വേട്ടയാടുന്നതിലൂടെ പ്രതിപക്ഷം കൂടുതൽ ദുർബലമാകുമെന്നതിനാൽ അവർക്ക് തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്നും ഒരു മുതിർന്ന എൻ‌.സി.‌പി നേതാവ് പറഞ്ഞു. ഭരണകക്ഷികൾ അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികൾ വിജയിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളെ വേട്ടയാടിയ സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. സംസ്ഥാന​ത്ത് 2029ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    എം‌.വി.‌എ ഘടകങ്ങളിൽ ശിവസേനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്. അവരുടെ മുൻ സ്ഥാനാർഥികളിൽ 19 പേർ മഹായുതി ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറി. എൻ‌.സി.‌പി (എസ്‌.പി) 13 പേരെ തോൽപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ് 10 പേരെ തോൽപ്പിച്ചു. പെസന്റ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് സ്വതന്ത്രരും ഒരു റണ്ണർ അപ്പും മഹായുതിയിലേക്ക് മാറി.

    കറ്റോൾ നിയമസഭാ സീറ്റിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ എൻ.‌സി.‌പി (എസ്‌.പി) സ്ഥാനാർഥി സലിൽ ദേശ്മുഖ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തന്റെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചെങ്കിലും ഭാവി പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

