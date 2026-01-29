അജിത് പവാറടക്കം അഞ്ചുപേരുടെ ജീവനെടുത്ത വിമാനാപകടത്തിന് കാരണം പൈലറ്റിന്റെ പിഴവ്?text_fields
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും എൻ.സി.പി നേതാവുമായ അജിത് പവാറിന്റെ ജീവനെടുത്ത വിമാനാപകടത്തിന് കാരണം പൈലറ്റിന്റെ പിഴവായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ദൃശ്യപരത കുറവായതിനാൽ വിമാനം ഇടിച്ചിറക്കുന്നതിനായുള്ള പൈലറ്റിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ പിഴച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വിമാനം ഇറക്കാനുള്ള ദൃശ്യപരതയുണ്ടെന്നായിരുന്നു പൈലറ്റ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. വിമാനം അപകടത്തിൽ പെടുന്ന അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളിൽ നടത്തേണ്ട മേയ് ഡെ കാളുകളും പൈലറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായില്ല.
അതേസമയം, അപകടത്തിന് കാരണം വിമാനത്തിന്റെ സാങ്കേതിക തകരാറുകളാണോ എന്ന രീതിയിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. വി.എസ്.ആർ വെഞ്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഓടിക്കുന്ന ബോംബാഡിയർ ഏസോസ്പേസ് ലിമിറ്റഡ് നിർമിച്ച സ്വകാര്യ വിമാനമായ ലിയർജെറ്റ് 45 (എൽ.ജെ 45) ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അജിത് പവാർ ഉൾപ്പെടെ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചുപേരും സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. വിമാനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലാൻഡിങ് ശ്രമമായിരുന്നു ഇത്. ബാരാമതിയിൽ ദൃശ്യപരത മോശമായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. വിമാനം വേണമെങ്കിൽ പുണെയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാമായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ പൈലറ്റ് ബരാമതിയിൽ ഇറക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു.
രണ്ടാമത്തെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടാൽ, വിമാനം മറ്റൊരു വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. വിമാനം പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ പൈലറ്റ് ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ വിമാനത്തിന്റെ വേഗതയും സ്ഥാനനിർണയവും കാരണം ശ്രമം വളരെ വൈകിയെന്നും ഏവിയേഷൻ ഡിപാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.
നിയന്ത്രണാതീതമായ ഒരു വിമാനത്താവളത്തിൽ അത്തരമൊരു സമീപനം ശ്രമിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് ഈ സെക്ടറിൽ വിമാനം പറത്തിയ പൈലറ്റുമാർ പറഞ്ഞു, പ്രത്യേകിച്ച് റൺവേ മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് ദൃശ്യമാകാത്തപ്പോൾ. നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത എയർഫീൽഡുകളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിഷ്വൽ ഫ്ലൈറ്റ് നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ ദൃശ്യപരത വേണമെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതേസമയം, ദൃശ്യപരത മൂന്നു കിലോമീറ്ററാണെങ്കിൽ കമാൻഡിലുള്ള പൈലറ്റിന് പ്രത്യേക വി.എഫ്.ആർ അഭ്യർഥിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെയും അതാണ് ചെയ്തതും. കൃത്യമായി എന്താണ് പിഴവ് സംഭവിച്ചതെന്നും ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ദാരുണമായ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അന്വേഷണസംഘം ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് അലൈൻമെന്റ്, റൺവേയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനത്തിന്റെ ദൂരം, സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമം എന്നിവ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
കൂടാതെ, മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ബാരാമതി എയർഫീൽഡിൽ നാവിഗേഷൻ സഹായങ്ങളോ ശരിയായതോ മുഴുവൻ സമയ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ സംവിധാനമോ ഇല്ല. ഇതും വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കാം. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അനിയന്ത്രിതമായ എയർസ്ട്രിപ്പുകൾക്കുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
