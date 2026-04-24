    Posted On
    date_range 24 April 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 6:15 AM IST

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും പോ​ളി​ങ്പൂ​രം

    തമിഴ്നാട്ടിലും എസ്.ഐ.ആർ വിവാദം അരങ്ങുതകർത്ത പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി
    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും പോ​ളി​ങ്പൂ​രം
    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വോ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​പ്പോ​യ പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പോ​ളി​ങ്. ഒ​ടു​വി​ൽ വി​വ​രം കി​ട്ടു​മ്പോ​ൾ 91.78 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് ബൂ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. 16 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 152 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ 3.60 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ധി​യെ​ഴു​തി​യ​ത്. ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യ ബി.​ജെ.​പി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വീ​റും വാ​ശി​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ബ​ൻ​കു​ര, മു​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദ്, കൂ​ച്ച് ബെ​ഹാ​ർ, പ​ശ്ചി​മ മേ​ദി​നി​പൂ​ർ, ജാ​ർ​ഗ്രാം, മാ​ൾ​ഡ എ​ന്നീ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ക​ന​ത്ത പോ​ളി​ങ്ങാ​യി​രു​ന്നു.

    ചെ​ന്നൈ: ക​ത്തി​രി​വെ​യി​ലി​നെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ത​മി​ഴ​ക​ത്തി​ൽ കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന് പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​നം. രാ​ത്രി വൈ​കി​വ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 234 നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മൊ​ത്തം പോ​ളി​ങ് 85.05 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടി​യ വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണി​ത്. 2021നെ​ക്കാ​ൾ 10.82 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണി​ത്. മേ​യ് നാ​ലി​നാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്ക് പോ​ളി​ങ് തു​ട​ങ്ങി ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം സം​സ്ഥാ​ന​മൊ​ട്ടു​ക്കും 17.69 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ വോ​ട്ട് ചെ​യ്തു. രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​ക്ക് ഇ​ത് 37.56 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു മ​ണി​ക്ക് 56.81 ശ​ത​മാ​ന​വും മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്ക് 70 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​ഞ്ചു​മ​ണി​ക്ക് 82.24 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​രാ​ൻ മു​ഖ്യ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​ങ്ങി​ങ്ങ് ചെ​റി​യ വാ​ക് ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും സാ​​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ ചി​ല​യി​ട​ത്ത് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട​തും ഒ​ഴി​ച്ചാ​ൽ പ​റ​യ​ത്ത​ക്ക ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. വെ​യി​ലി​ന്റെ കാ​ഠി​ന്യം​മൂ​ലം വെ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മി​ക്ക ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും നൂ​റു ഡി​ഗ്രി ഫാ​ര​ൻ ഹീ​റ്റി​ലും കൂ​ടു​ത​ലാ​യാ​ണ് ചൂ​ട് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2021ൽ ​മൊ​ത്തം 6,28,23,749 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 4,62,56,553 പേ​ർ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ത് 73.63 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS: Election day, tamilnadu assembly election, West Bengal assembly election, polling data
    News Summary - Polling stations in Tamil Nadu and West Bengal
    Similar News
    Next Story
