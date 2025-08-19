Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പോളിങ് ഏജന്റിന്റെയും വോട്ട് വെട്ടി; വേദിയിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി രാഹുൽ

    ബി​ഹാ​റി​ൽ വോട്ടുപോയ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സു​ബോ​ധു​മാ​രു​ണ്ടെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു
    പോളിങ് ഏജന്റിന്റെയും വോട്ട് വെട്ടി; വേദിയിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി രാഹുൽ
    ന​വാ​ദ (ബി​ഹാ​ർ): വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യു​മാ​യി ന​വാ​ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പേ​ര് വെ​ട്ടി മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളെ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു. സു​ബോ​ധ് കു​മാ​റെ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ആ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ പാ​ർ​ല​മെൻറ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ താ​ൻ വോ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടും പോ​ളി​ങ് ഏ​ജ​ന്റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടും ത​ന്റെ വോ​ട്ട് വെ​ട്ടി മാ​റ്റി​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബി​ഹാ​റി​ൽ ഇ​തു​പോ​ലെ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സു​ബോ​ധു​മാ​രു​ണ്ടെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ബി​ഹാ​റി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള ചെ​യ്യാ​ൻ ഭാ​ര​തീ​യ ജ​ന​ത പാ​ർ​ട്ടി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നു​മാ​യി കൂ​ട്ടു ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു. അ​വ​ർ വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന​ത് ബി​ഹാ​ർ സ​മ്മ​തി​ക്കി​ല്ലേ എ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ജ​നം ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി അ​തെ എ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ഈ ​ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യും കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ഒ​രു​പോ​ലെ ഭാ​ഗ​ഭാ​ക്കാ​ണെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യും ഹ​രി​യാ​ന​യും മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശും അ​തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, താ​നും തേ​ജ​സ്വി​യും നി​ഹാ​റി​ലെ ഒ​രു വോട്ടു പോ​ലും മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

