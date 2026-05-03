    date_range 3 May 2026 6:28 PM IST
    date_range 3 May 2026 6:28 PM IST

    പഞ്ചാബിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; എം.പിമാരും മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനും രാഷ്ട്രപതിയെ കാണും

    ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയ രാഘവ് ഛദ്ദയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എം.പിമാരുടെ സംഘം മേയ് 5 ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിനെ കാണും. 2026 ഏപ്രിലിൽ രാജ്യസഭയിലെ എ.എ.പി അംഗങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തിലധികം വരുന്ന ഏഴ് എം.പിമാർ ബി.ജെ.പിയിൽ ലയിച്ചത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെച്ചത്. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിലെ പത്താം ഷെഡ്യൂളിലെ നാലാം ഖണ്ഡിക പ്രകാരം ഒരു കക്ഷിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം അംഗങ്ങൾ മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ ലയിച്ചാൽ അയോഗ്യതാ ഭീഷണി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ തങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ നിലനിർത്തിയത്. എന്നാൽ ഈ ലയനത്തിന് പിന്നാലെ പഞ്ചാബിൽ തങ്ങൾക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ നടക്കുന്നുവെന്നും സംസ്ഥാന ഭരണസംവിധാനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നുവെന്നുമാണ് രാഘവ് ഛദ്ദയും സംഘവും ആരോപിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ അറിയിക്കാനാണ് ഇവർ രാഷ്ട്രപതിയെ സന്ദർശിക്കുന്നത്.

    ലയന പ്രക്രിയയിൽ ഒപ്പുകളുടെ ആധികാരികതയിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലും ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന എ.എപി നേതൃത്വം ഈ എം.പിമാരെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്ന് രാഷ്ട്രപതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും. വൻതോതിലുള്ള ഇത്തരം കൂറുമാറ്റങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ തകർക്കുന്നുവെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ വാദം. മുൻ സഹപ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള ഈ നിയമപോരാട്ടവും രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലും ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

    TAGS:PunjabBhagwant Mannpolitical crisis
    News Summary - Political crisis deepens in Punjab; CM Bhagwant Mann and MPs to meet the President
