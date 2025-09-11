Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 10:22 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 10:22 PM IST

    ‘ആപ്’ എം.പിയെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ലയെ പൊലീസ് തടഞ്ഞു

    ‘ആപ്’ എം.പിയെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ലയെ പൊലീസ് തടഞ്ഞു
    ശ്രീ​ന​ഗ​ർ: ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ലെ​ത്തി​യ ‘ആ​പ്’ രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗം സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ്ങി​നെ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് ഹൗ​സി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഫാ​റൂ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല​യെ പൊ​ലീ​സ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. ദോ​ഡ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ‘ആ​പ്’ എം.​എ​ൽ.​എ മെ​ഹ്റാ​ജ് മാ​ലി​കി​നെ പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​റ​സ്റ്റ്ചെ​യ്ത​തി​ൽ സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി പൊ​ലീ​സ് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് ഹൗ​സി​ന്റെ ഗേ​റ്റ് പൂ​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​നം ത​ട​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​വി​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, ലെ​ഫ്. ഗ​വ​ർ​ണ​റാ​ണ് എ​ല്ലാം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​കൂ​ടി​യാ​യ ഫാ​റൂ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം രാ​ജ്യം അ​റി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സ​ഞ്ജ​യ് സി​ങ് ക​ല്ലെ​റി​യു​ക​യോ വെ​ടി​വെ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ എ​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്താ​യി​രു​ന്നു.

    സാ​മാ​ന്യ മ​ര്യാ​ദ​യ​നു​സ​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തൊ​ക്കെ ലെ​ഫ്. ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും ഫാ​റൂ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Girl in a jacket

    TAGS:Jammu Kashmirfarooq abdullahaapSanjay Singhnational conference
