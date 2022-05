അറസ്റ്റിലായ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ ഫോട്ടോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത്; മാന്യമായി പെരുമാറണം - പൊലീസിനോട് സുപ്രീംകോടതി

cancel camera_alt Representative image/Reuters By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളോട്​ മാന്യമായി പെരുമാറണ​മെന്ന്​ പൊലീസിന്​ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം. റെയ്​ഡ്, അറസ്റ്റ്​ തുടങ്ങിയ സമയത്ത്​ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത്​.​ പ്രസ്​ കൗൺസിൽ ഓഫ്​ ഇന്ത്യ ഇതിന്​ ആവശ്യമായ മാർഗ രേഖ പുറ​പ്പെടുവിപ്പിക്കണം.​ ​അവരെ ശാരീരിക​മായോ വാക്കാലോ ഉപ്രദവിക്കരുതെന്നും മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള അന്തസും മാന്യതയും ലഭിക്കാൻ അവരും അർഹരാണെന്നും​ ജസ്​റ്റിസുമാരായ എൽ. നാഗേശ്വര റാവു, ബി.ആർ. ഗവായ്, എ.എസ്​ ബൊപ്പണ്ണ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച്​ നിർദേശിച്ചു. ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും അ​ന്തസ്സോടെയും മാന്യതയോടെയും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും മറ്റും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. തൊഴിൽ ഏതായാലും രാജ്യത്തെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മനുഷ്യക്കടത്ത്​ തടയൽ, ലൈംഗിക തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ചവരുടെ പുനരധിവാസം തുടങ്ങിയവ പഠിച്ച്​ റിപ്പോർട്ട്​ തയാറാക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി 2011ൽ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. സമിതി സമർപ്പിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പരിഗണനയിലാണെന്നും കരട്​ നിയമനിർമാണം തയാറാക്കികൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും 2016ൽ കേന്ദ്രം കോടതിയെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. നിയമ നിർമാണം നീണ്ടുപോകുന്നതിനെ തുർന്ന്​ കോടതി പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ്​ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്​. ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിൽ നിന്ന്​ അതിജീവിച്ചവർക്ക്​ ലഭിക്കുന്ന പരിഗണന ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന്​ ഇരയായ ​​​ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾക്കും ലഭ്യമാക്കണം. ലൈംഗിക തൊഴിലാളി​കളോട്​ പലപ്പോഴും പൊലീസ്​ സമീപനം ക്രൂരവും അക്രമാസക്​തവുമാണ്​. മറ്റുള്ളവർക്ക്​ ലഭിക്കുന്ന അവകാശം അവർക്കുമുണ്ട്​. ​ പൊലീസ്​ ശാരീരിക​മായോ വാക്കലോ ഉപ്രദവിക്കരുത്​. ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗർഭ നിരോധന ഉറപോലുള്ളവ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയതിന്‍റെ തെളിവായി കാണരുത്​. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി, ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി എന്നിവ മുഖേന ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ശിൽപശാലകൾ നടത്തണം. പൊലീസിന്‍റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന അതിക്രങ്ങൾക്കെതിരെ എങ്ങനെ നിയമ സഹായം ലഭ്യമാവുമെന്ന്​ അറിയിക്കണം തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളാണ്​ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്​. Show Full Article

Police Should Not Abuse Sex Workers, Media Should Not Publish Their Pictures During Raid & Rescue Operations : Supreme Court Issues Directions