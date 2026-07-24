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    India
    Posted On
    date_range 24 July 2026 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 24 July 2026 10:30 PM IST

    പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ത്രീയെ അപമാനിച്ചു; വാദം തള്ളി പൊലീസ്

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    https://www.madhyamam.com/tags/delhi-protest
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    മുംബൈ: ദാദറിൽ സി.ജെ.പി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വനിതയെ പൊലീസ് മോശമായി കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നാരോപിച്ച് കോൺഗ്രസും ശരദ് പവാർ പക്ഷ എൻ.സി.പിയും. വിഡിയോ സഹിതമാണ് കോൺഗ്രസ് മുംബൈ അധ്യക്ഷയും എം. പിയുമായ വർഷ ഗെയിക്വാദ്, പവാർ പക്ഷ എം.എൽ.എ രോഹിത് പവാർ എന്നിവർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

    സ്ത്രീയെ അപമാനിച്ചതിന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ഇരുവരും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ വാദം പൊലീസ് തള്ളി. സ്ത്രീ അപമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും നീല ടീഷർട്ടിട്ട സമരക്കാരനെ പിടികൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് നോക്കുന്നതിനിടെ സ്ത്രീ ഇടപെടുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് പൊലീസ് വാദം.

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    TAGS:Police officerDelhi ProtestIndia News
    News Summary - Police officer insults woman, police
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