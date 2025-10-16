Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    date_range 16 Oct 2025 7:31 AM IST
    date_range 16 Oct 2025 7:31 AM IST

    പൊലീസ് മർദനം: വിവരാവകാശ കമീഷനും തുണയായില്ല; ഉദ്യോഗസ്ഥന് താക്കീത് മാത്രം

    ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൻ
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ കൈ​പ്പ​റ്റ് ര​സീ​ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ക്രൂ​ര​മ​ർ​ദ​നം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്ന ദ​ലി​ത് യു​വാ​വി​ന് സം​സ്ഥാ​ന വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നും തു​ണ​യാ​യി​ല്ല. തെ​ന്മ​ല പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഡ്യൂ​ട്ടി സ​മ​യം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഡ്യൂ​ട്ടി റോ​സ്റ്റ​ർ ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റു​പ​ടി ത​രു​ന്ന​തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് താ​ക്കീ​ത് മാ​ത്രം ന​ൽ​കി വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​രാ​തി തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും കൊ​ല്ലം തെ​ന്മ​ല ഉ​റു​കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി കെ. ​രാ​ജീ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​യ​ല്‍ക്കാ​ര​ന്‍ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​യു​ടെ ര​സീ​ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് 2011ൽ ​തെ​ന്മ​ല സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ക​ര​ണ​ത്ത​ടി​ക്കു​ക​യും വി​ല​ങ്ങി​ടീ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന രാ​ജീ​വി​ന്റെ പ​രാ​തി വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പീ​ഡ​നം മൊ​ബൈ​ലി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്ത് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​ജീ​വി​നെ ക​ള്ള​ക്കേ​സി​ൽ കു​ടു​ക്കി. ത​ന്റെ പേ​രി​ൽ ര​ണ്ട് വ്യാ​ജ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​താ​യും രാ​ജീ​വ് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി പീ​ഡ​ന നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഹൈ​കോ​ട​തി പൊ​ലീ​സി​നെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കേ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ട​ക്ക​വെ​യാ​ണ്, രാ​ജീ​വ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്ക് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ കാ​ല​താ​മ​സം വ​രു​ത്തി​യെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഡ്യൂ​ട്ടി റോ​സ്റ്റ​ർ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് തെ​ന്മ​ല സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ എ​സ്. അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​സ്. അ​ജ​യ്കു​മാ​റി​നു​ണ്ടാ​യ വീ​ഴ്ച മ​നഃ​പൂ​ർ​വ​മ​ല്ലെ​ന്നും വീ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന താ​ക്കീ​തും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​ഡ്വ. ടി.​കെ. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ അ​ന്തി​മ തീ​ർ​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് രാ​ജീ​വി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഡ്യൂ​ട്ടി റോ​സ്റ്റ​ർ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന തെ​റ്റാ​യ വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും 400 ദി​വ​സ​ത്തെ കാ​ല​താ​മ​സം വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന് എ​സ്.​പി.​ഐ.​ഒ​മാ​ർ​ക്കും ഒ​ന്നാം അ​പ്പ​ലേ​റ്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കും പി​ഴ ചു​മ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് രാ​ജീ​വ് ന​ൽ​കി​യ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Police beating: Right to Information Commission also did not help; Officer only received a warning
