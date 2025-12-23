Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 11:14 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 11:14 PM IST

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫ​ണ്ട് ദു​രു​പ​യോ​ഗം: സൽമാൻ ഖുർഷിദിന്റെ ഭാര്യ ലൂ​യി​സിനെതി​രെ കേസെടുത്ത് കോടതി

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫ​ണ്ട് ദു​രു​പ​യോ​ഗം: സൽമാൻ ഖുർഷിദിന്റെ ഭാര്യ ലൂ​യി​സിനെതി​രെ കേസെടുത്ത് കോടതി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 2009-10 കാ​ല​ത്ത് കൃ​ത്രി​മ കാ​ൽ, അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫ​ണ്ട് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത​തി​ൽ ഡോ. ​സാ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​ൽ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്ര​സ്റ്റി​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഖു​ർ​ഷി​ദി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ലൂ​യി​സ് ഖു​ർ​ഷി​ദി​നു​മെ​തി​രാ​യ ഇ.​ഡി​യു​ടെ കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ സ്വ​മേ​ധ​യ കേ​സെ​ടു​ത്ത് ല​ഖ്നോ​വി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11ന് ​ല​ഖ്നോ​വി​ലെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ കേ​സി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ശി​ക്ഷ​യും 45.92​ ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ത്തു പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ലും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ഇ.​ഡി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഡോ. ​സാ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​ൽ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി പ്ര​ത്യൂ​ഷ് ശു​ക്ല​ക്കെ​തി​രെ യു.​പി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ വി​രു​ദ്ധ വി​ഭാ​ഗം 17 കേ​സു​ക​ളെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ.​ഡി കേ​സ്.

    TAGS:salman khurshidPMLA court
    News Summary - PMLA court takes note of ED case against Louise Khurshid
