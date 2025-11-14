Begin typing your search above and press return to search.
    പി.എം ശ്രീക്ക്​​ വീണ്ടും ‘തീയിട്ട്​’​ ശിവൻകുട്ടി; ഇടത് രാഷ്​​ട്രീയം ഓർമപ്പെടുത്തി സി.പി.ഐ

    നേതാക്കൾ തമ്മിലെ ഭിന്നത പരസ്യ പോരായത്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ വേളയിൽ ഇടത് മുന്നണിക്ക് പരിക്കായി
    പി.എം ശ്രീക്ക്​​ വീണ്ടും ‘തീയിട്ട്​’​ ശിവൻകുട്ടി; ഇടത് രാഷ്​​ട്രീയം ഓർമപ്പെടുത്തി സി.പി.ഐ
    വി. ശിവന്‍കുട്ടി.

    തിരുവനന്തപുരം: സി.പി.ഐയുടെ ശക്​തമായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് പി.എം ശ്രീ പദ്ധതി​ മരവിപ്പിക്കാൻ​ കേന്ദ്രത്തിന്​ കത്തയച്ചതിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും വിവാദത്തിന്​ ‘തീയിട്ട്’​ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. സി.പി.ഐയെ ഉന്നമിട്ട നീക്കത്തിൽ,​ നേതാക്കളിൽനിന്ന്​ മന്ത്രി ഇടതുപക്ഷ രാഷ്​ട്രീയം പഠിക്കട്ടെയെന്ന മറുപടിയുമായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ്​ വിശ്വവും രംഗത്തെത്തിയതോടെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ മുൻനിർത്തിയുള്ള വെടിനിർത്തലിന്‍റെ ലംഘനമായി ഇരുകൂട്ടർക്കുമിത്​. ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിച്ച ശേഷവും നേതാക്കൾ തമ്മിലെ ഭിന്നത വാക്​​പോരായത്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഒരുക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണിക്കും പരിക്കായി.

    സി.പി.ഐയുടെ എതിർപ്പ് കാരണം രണ്ടുതവണ മന്ത്രിസഭ മാറ്റിവെച്ച പദ്ധതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒത്താശയിലാണ്​ ഇടത് മുന്നണിയറിയാതെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്​ ഒപ്പുവെച്ചത്​. ആർ.എസ്​.എസ്​ ആശയമുൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ ഇരു പാർട്ടികളും എതിർക്കുന്ന ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഒളിച്ചുകടത്തുന്ന പദ്ധതിയുടെ ധാരണാപത്രം പുറത്തുവന്നതോടെ പരസ്യമായാണ്​ സി.പി.എമ്മിനോട്​ സി.പി.ഐ ഇടഞ്ഞത്​. പദ്ധതിയിൽനിന്ന്​ പിന്മാറാതെ മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിനില്ലെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരെ പിൻവലിക്കുമെന്നും സി.പി.ഐ നിലപാടെടുത്തതോടെ, മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടും തീരാത്ത തർക്കം ദേശീയ നേതൃത്വം ഇട​പെട്ടാണ്​ പരിഹരിച്ചത്​.

    പദ്ധതി മരവിപ്പിച്ച്​ കേന്ദ്രത്തിന്​​ കത്തയക്കാനും പുനരാലോചനക്ക്​ മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതിയുണ്ടാക്കാനും ധാരണയായപ്പോൾ തന്നെ വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇരുകൂട്ടരും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതിനാണിപ്പോൾ ലംഘനമുണ്ടായത്​. പദ്ധതി മരവിപ്പിച്ചുള്ള കത്ത്​ കേ​ന്ദ്രത്തിന്​ നൽകാൻ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ്​ വേണ്ടിവന്നപ്പോഴും സി.പി.ഐ പരസ്യപ്രതികരണം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. കത്തയച്ചതിനെ എൽ.ഡി.എഫിന്റെ​ രാഷ്​ട്രീയ വിജയമെന്ന്​ പറയുകയല്ലാതെ​ ക്രെഡിറ്റെടുക്കാനൊന്നും ബിനോയ്​ വിശ്വം പോയില്ല.

    എന്നാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ വേളയെന്ന ഗൗരവം പോലുമുൾക്കൊള്ളാതെയാണ്​ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി.പി.ഐയെ കുത്തിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്​​. പദ്ധതിയിലെ പിന്മാറ്റം ആരുടെയും ജയപരാജയത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ലെന്നും ഇനി എസ്.എസ്​.കെയുടെ 1152.77 കോടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കല്ലെന്നും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവർ അതേറ്റെടുക്കണമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചത്​. ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന്​​ പഠിക്കേണ്ട ഗതികേട്​ സി.പി.എമ്മിനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കി.

    അതേസമയം, ശിവൻകുട്ടിയുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രകോപിതരാകാൻ തന്റെ രാഷ്ട്രീയബോധം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും ആ രാഷ്ട്രീയ ബോധം എല്ലാവർക്കും വേണമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം തിരിച്ചടിച്ചു. പി.എം ശ്രീയിലെ ഇടത് രാഷ്ട്രീയം സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദനും ശിവൻകുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കട്ടെയെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്ത്​, മന്ത്രിയെ നിലക്കുനിർത്താൻ ബിനോയ്​ വിശ്വം സി.പി.എമ്മിനോട്​ പരോക്ഷമായി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ സർക്കാറും സി.പി.എമ്മും പ്രതിരോധത്തിലായത് ചർച്ചയിൽനിന്ന്​ മറക്കാനാണ്​ പി.എം ശ്രീ വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കുന്നതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്​​. ​

    TAGS:Kerala GovtCPIV SivankuttyPM SHRI
    News Summary - PM Shri: Sivankutty again against CPI
