Madhyamam
    India
    Posted On
    21 Feb 2026 11:32 PM IST
    Updated On
    21 Feb 2026 11:32 PM IST

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം 20 ശ​ത​കോ​ടി ഡോ​ളി​റി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ -ബ്ര​സീ​​ൽ ധാ​ര​ണ

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം 20 ശ​ത​കോ​ടി ഡോ​ളി​റി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ -ബ്ര​സീ​​ൽ ധാ​ര​ണ
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും ബ്ര​സീ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ലു​യി​സ് ലു​ലാ സി​ൽ​വ​യും സംയുക്ത വാർത്തസമ്മേളനത്തിനിടെ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 20 ശ​ത​കോ​ടി ഡോ​ളി​റി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യും ബ്ര​സീ​ലും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും ബ്ര​സീ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ലു​യി​സ് ലു​ലാ സി​ൽ​വ​യും വി​പു​ല​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. സു​പ്ര​ധാ​ന ധാ​തു​സ​മ്പ​ത്തും സു​ര​ക്ഷ​യും ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യ​മാ​യി. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ലു​ല​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​വും മി​ക​ച്ച നേ​തൃ​പാ​ട​വ​വും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​ന്നി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സൗ​ത്തി​ന്‍റെ ശ​ബ്‍ദം ശ​ക്ത​മാ​കും. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സു​ദൃ​ഢ​വും സ്വാ​ധീ​ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള​തു​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തെ​ക്കേ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി ബ്ര​സീ​ൽ ആ​ണെ​ന്ന​തും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വ്യാ​പാ​രം 20 ശ​ത​കോ​ടി ഡോ​ള​ർ ക​വി​യും. എ​ല്ലാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണേ​ണ്ട​ത് സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ​യും ആ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    X