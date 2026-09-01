മാനുഷിക പരിഗണന മുൻനിർത്തി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം; പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നരേന്ദ്ര മോദി

മാനുഷിക പരിഗണന മുൻനിർത്തി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം; പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നരേന്ദ്ര മോദിtext_fields
ബിഷ്കെക്: മാനുഷിക പരിഗണന മുൻനിർത്തി യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കിർഗിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ബിഷ്കെകിൽ ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്.സി.ഒ) ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് മോദി തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. സമാധാനത്തിനായുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും മോദി പുടിന് ഉറപ്പുനൽകി.
റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിനെ തന്റെ 'സുഹൃത്ത്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മോദി, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളെയും പ്രശംസിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ദേശീയ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ നയങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. 2022ൽ റഷ്യ യുക്രെയ്നിൽ സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചതുമുതൽ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപരോധങ്ങൾ നേരിടുന്ന മോസ്കോക്ക് എണ്ണ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വലിയ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും നൽകിവരുന്നത്.
യുദ്ധം നീണ്ടുപോകുന്ന ഓരോ ദിവസവും മനുഷ്യരാശി ഓരോ പടി പിന്നോട്ട് നടക്കുകയാണെന്നും, സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള ഓരോ ചുവടുവെപ്പും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. അവസാനമില്ലാത്ത യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും നമ്മൾ നീങ്ങേണ്ടതുണ്ടെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മോദിയുടെ പ്രസ്താവനക്ക് മറുപടിയായി, സമാധാനപരമായ പാതയിലൂടെയാണ് തങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പുടിൻ പ്രതികരിച്ചതായി റഷ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അതേസമയം, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വന്തം നിബന്ധനകൾ മാത്രമാണ് റഷ്യ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. എന്നാൽ റഷ്യയുടെ ഈ ഉപാധികൾ കീഴടങ്ങലിന് തുല്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുക്രെയ്ൻ ഇത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം യുക്രെയ്നിലെ പ്രത്യേക സൈനിക നടപടിയുടെ പുരോഗതി പുടിൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് വിശദീകരിച്ചതായി റഷ്യൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ടാസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ സമാധാനാഭ്യർത്ഥന അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുണ്ട്.
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