'കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിടാൻ ആഗോള നീതി അനിവാര്യം'; സെയ്ഷൽസിലെ നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ നരേന്ദ്രമോദി

'കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിടാൻ ആഗോള നീതി അനിവാര്യം'; സെയ്ഷൽസിലെ നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ നരേന്ദ്രമോദിtext_fields
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഘാതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആഗോള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങളും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും, ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങൾ സമകാലിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സെയ്ഷൽസിലെ നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ നടത്തിയ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സീയ്ഷൽസ് പാർലമെന്റിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോദി.
ഇന്ത്യയും സെയ്ഷൽസും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എടുത്തുപറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി, ജനാധിപത്യം, നിയമവാഴ്ച, പരസ്പര വിശ്വാസം എന്നിവയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പങ്കുവഹിച്ചവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്നത് അങ്ങേയറ്റം അനീതിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനം എന്നത് തുല്യതയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നും, ഇതാണ് 'കാലാവസ്ഥാ നീതി' എന്നും അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ ഈ രംഗത്ത് കൈക്കൊള്ളുന്ന മികച്ച മാതൃകകളെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ വിപുലീകരണ പദ്ധതികളിൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്. ഇതിനു പുറമെ, അന്താരാഷ്ട്ര സൗര സഖ്യം ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായുള്ള സഖ്യം ആഗോള ജൈവ ഇന്ധന സഖ്യം തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ഹരിത ഊർജ്ജത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന് ഇന്ത്യ നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട്. വികസനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാകുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഇന്ത്യയും സെയ്ഷൽസും സ്വപ്നം കാണുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സെഷെൽസുമായുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സീയ്ഷൽസ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മാരിടൈം സുരക്ഷ, ഹൈഡ്രോഗ്രാഫി, സമുദ്ര നിരീക്ഷണം എന്നിവയിലെ സഹകരണം ഒരു സുരക്ഷിതമായ മേഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ 'മഹാസാഗർ' എന്ന ദർശനം, പരസ്പര ബന്ധിതമായ നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് സുരക്ഷയും വളർച്ചയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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