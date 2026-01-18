Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബംഗാളിൽ 830 കോടിയുടെ...
    India
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 10:53 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 10:53 PM IST

    ബംഗാളിൽ 830 കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ച് മോദി

    text_fields
    bookmark_border
    ബംഗാളിൽ 830 കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ച് മോദി
    cancel
    Listen to this Article

    സിം​ഗൂ​ർ: അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ വ​ൻ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത ന​ഗ​ര​ത്തെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് മൂ​ന്ന് അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത​തി​ന് പു​റ​മെ 830 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി, വാ​രാ​ണ​സി, ചെ​ന്നൈ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഹൗ​റ- ആ​ന​ന്ദ് വി​ഹാ​ർ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ, സി​യാ​ൽ​ദ- ബ​നാ​റ​സ്, സാ​ന്ദ്ര​ഗ​ച്ചി- തം​ബാ​ര​ൺ റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​കും സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ക. ഹൂ​ഗ്ലി​യി​ലെ സിം​ഗൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​യ്റാം​ബ​ട്ടി- ബാ​രോ ഗോ​പി​നാ​ഥ്പൂ​ർ-​മൈ​നാ​പൂ​ർ റെ​യി​ൽ ലൈ​നും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ക​സി​ത കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത ടെ​ർ​മി​ന​ൽ, ഹൂ​ഗ്ലി ജി​ല്ല​യി​ൽ ബാ​ലാ​ഗ​ഢി​ൽ റോ​ഡ് ഓ​വ​ർ ബ്രി​ഡ്ജ് എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച തു​റ​മു​ഖ ഗേ​റ്റ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra ModiWest BengalIndia
    News Summary - PM Modi launches Rs 830 crore projects
    Similar News
    Next Story
    X