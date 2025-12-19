Begin typing your search above and press return to search.
    സ്പീക്കറുടെ ചായ സൽക്കാരത്തിൽ പ്രിയങ്കയോട് കേ​ര​ള​ത്തെ​യും വ​യ​നാ​ടി​നെ​യും കു​റി​ച്ച് കുശലം പറഞ്ഞ് മോദി

    എ​ൻ.​കെ പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ച് മോ​ദി​യും പ്രി​യ​ങ്ക​യും
    സ്പീക്കറുടെ ചായ സൽക്കാരത്തിൽ പ്രിയങ്കയോട് കേ​ര​ള​ത്തെ​യും വ​യ​നാ​ടി​നെ​യും കു​റി​ച്ച് കുശലം പറഞ്ഞ് മോദി
    ഭ​ര​ണ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്കൾക്കായി സ്പീ​ക്ക​ർ നടത്തിയ ചാ​യ സ​ൽ​ക്കാ​ര​ത്തിൽനിന്ന്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​യ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് സ്പീ​ക്ക​ർ ഓം ​ബി​ർ​ള ന​ട​ത്തി​യ ചാ​യ സ​ൽ​ക്കാ​ര​ത്തി​നെ​ത്തി​യ പ്രി​യ​ങ്ക​യു​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തെ​യും വ​യ​നാ​ടി​നെ​യും കു​റി​ച്ച് കു​ശ​ലം പ​റ​ഞ്ഞ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ ശേ​ഷം ഭ​ര​ണ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്ക​ളെ വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ ന​ട​ത്താ​റു​ള്ള പ​തി​വ് ചാ​യ സ​ൽ​ക്കാ​ര​ത്തി​ൽ സാ​ന്ദ​ർ​ഭി​ക​മാ​യി മോ​ദി​യും പ്രി​യ​ങ്ക​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ എ​ൻ.​കെ പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ പു​ക​ഴ്ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ഔ​ഷ​ധ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും മോ​ദി​യും പ്രി​യ​ങ്ക​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി താ​ൻ മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ബി​ല്ലു​ക​ൾ തി​ര​ക്കി​ട്ട് പാ​സാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​​​പ്പോ​ഴാ​ണ് മോ​ദി​യും പ്രി​യ​ങ്ക​യും പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. ന​ന്നാ​യി ഗൃ​ഹ​പാ​ഠം ചെ​യ്ത് സ​ഭ​യി​ൽ വ​രാ​റു​ള്ള എം.​പി​യാ​ണ് പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്ന് മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ എം.​പി​മാ​ർ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ന്ന് പ്രി​യ​ങ്ക​യും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    രാ​ജ്നാ​ഥ് സി​ങ്ങും അ​ർ​ജു​ൻ സി​ങ് മേ​ഘ്‍വാ​ളും കു​മാ​രി ഷെ​ൽ​ജ​യും ഇ​ത് ശ​രി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

