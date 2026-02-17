Begin typing your search above and press return to search.
    17 Feb 2026 10:59 PM IST
    17 Feb 2026 10:59 PM IST

    ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യ-​ഫ്രാൻസ് ചർച്ച; മോദിയും മാക്രോണും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യ-​ഫ്രാൻസ് ചർച്ച; മോദിയും മാക്രോണും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​തി​രോ​ധം, വ്യാ​പാ​രം, സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​​ക്രോ​ണും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. എ.​ഐ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ മാ​ക്രോ​ൺ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലും മും​ബൈ​യി​ലു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്കൊ​പ്പം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ‘‘ഇ​ന്ത്യ​യും ​ഫ്രാ​ൻ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​ണ്. കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ന​യ​ത​ന്ത്ര പ​ങ്കാ​ളി​കൂ​ടി​യാ​ണ് ​​ഫ്രാ​ൻ​സ്. ഈ ​ബ​ന്ധം ആ​ഗോ​ള ന​യ​ത​ന്ത്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്’’ -മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ​വെ​മാ​ഗ​ലി​ൽ എ​യ​ർ​ബ​സ് എ​ച്ച്125 ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള അ​സം​ബ്ലി​​ലൈ​നി​ന്റെ വെ​ർ​ച്വ​ൽ ഉ​ദ്ഘ​ട​ന​വും ഇ​രു​വ​രും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തെ തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​ക്രോ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ക്രോ​ൺ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​ട​ങ്ങും.

