1.86 ലക്ഷം കോടിയുടെ പുനരുപയോഗ ഊർജ പദ്ധതി ; ‘പിഎം ധാര’ക്ക് അംഗീകാരം

1.86 ലക്ഷം കോടിയുടെ പുനരുപയോഗ ഊർജ പദ്ധതി ; ‘പിഎം ധാര’ക്ക് അംഗീകാരംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പുനരുപയോഗ ഊർജ മേഖലക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം. ഒക്ടോബർ 30-ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം 'പിഎം ധാര' (PM DHARA) പദ്ധതിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം നൽകി. വലിയ തോതിലുള്ള ഹരിത ഊർജ വിന്യാസ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി 1.86 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സമാഹാരമാണ് ഈ പദ്ധതിക്കായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
'പിഎം ഡെവലപ്പിങ് ഹാർമണൈസ്ഡ് ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആക്സസ്' (PM Developing Harmonized and Accelerated Renewable Energy Access) എന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ ലഭ്യത എളുപ്പമാക്കുക, സുസ്ഥിരമായ ഊർജ വിതരണ ശൃംഖല വേഗത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതി പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഊർജ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതക്ക് ആക്കം കൂട്ടാൻ പുതിയ നീക്കത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാർഗ്ഗരേഖകളും, സാധാരണക്കാർക്കും വ്യവസായ മേഖലകൾക്കും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സബ്സിഡികൾ അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് സൂചന. രാജ്യത്തെ ഊർജ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് വലിയൊരു പരിഹാരമാകാൻ പിഎം ധാരാ പദ്ധതിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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