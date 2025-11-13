Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് വി​മാ​ന ദു​ര​ന്തം: പൈലറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് വി​മാ​ന ദു​ര​ന്തം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്റ്റ് ആ​ക്സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ (എ.​എ.​ഐ.​ബി) പൈ​ല​റ്റി​നെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ. എ.​എ.​ഐ.​ബി​യു​ടെ ഇ​ട​ക്കാ​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​രെ​യും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്ര​ല​യം വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പ് ഇ​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും കേ​​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കോ​ട​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വ്യോ​മ​യാ​ന​മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ.​ജി.​ഒ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം ഇ​ക്കാ​ര്യം കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​രു​ടെ​യും മേ​ൽ ഇ​തു​വ​രെ​യും കു​റ്റം ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ഭാ​വി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ് എ.​എ.​ഐ.​ബി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​മെ​ന്നും കേ​സി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​വേ കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Supreme CourtAhmedabad Plane Crash
    News Summary - Plane crash: Centre says no report was filed blaming pilot
