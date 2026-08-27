കാൻപൂരിന് സമീപം പരിശീലന വിമാനം തകർന്നു വീണ് പൈലറ്റും സഹപൈലറ്റും മരിച്ചു

കാൻപൂരിന് സമീപം പരിശീലന വിമാനം തകർന്നു വീണ് പൈലറ്റും സഹപൈലറ്റും മരിച്ചുtext_fields
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൻപൂരിന് സമീപം പരിശീലന വിമാനം തകർന്നു വീണുള്ള അപകടത്തിൽ പൈലറ്റ് സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. ഗംഗാ ബാരേജിന് സമീപമാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സഹപൈലറ്റിന് പരിക്കേൽക്കുകയും പിന്നീട് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തം പരിശീലന മേഖലയിലാകെ വലിയ നടുക്കമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പരിശീലന പറക്കലിനിടയിൽ വിമാനത്തിന് എന്ത് സാങ്കേതിക തകരാറാണ് സംഭവിച്ചതെന്നോ അതോ മറ്റ് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാണോ അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അധികാരികൾ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തകരും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് പരിക്കേറ്റ സഹപൈലറ്റിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതും മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതും.
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