പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എ.ടി.എഫ് ഇന്ധന കയറ്റുമതി തീരുവ കുറച്ചു; ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ മാറ്റമില്ല
ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഫ്യൂവൽ (എ.ടി.എഫ്) എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതി തീരുവയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്തി. ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് പുതിയ നിരക്കുകൾ നിലവിൽ വരുന്നത്.
സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച്, പെട്രോളിന്റെ കയറ്റുമതി തീരുവ ലിറ്ററിന് 1.5 രൂപയായും, ഡീസലിന്റെ തീരുവ 13.5 രൂപയായും കുറച്ചു. വ്യോമയാന ഇന്ധനമായ എ.ടി.എഫിന്റെ തീരുവ 16 രൂപയിൽ നിന്ന് 9.5 രൂപയായാണ് വെട്ടിക്കുറച്ചത്. മേയ് 16ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നിരക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ഇളവാണ്. അന്ന് പെട്രോളിന് മൂന്ന് രൂപയും, ഡീസലിന് 16.5 രൂപയും, എ.ടി.എഫിന് 16 രൂപയുമായിരുന്നു തീരുവ.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം ആഗോള ഊർജ വിപണിയിൽ വലിയ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്, ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ഇന്ധന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ 2026 മാർച്ച് 27ന് പ്രത്യേക അധിക എക്സൈസ് തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അമിതമായ കയറ്റുമതി തടയുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ധനക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഈ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ എണ്ണ വിലക്കനുസരിച്ച് ഓരോ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴും സർക്കാർ ഈ തീരുവകൾ പുനഃപരിശോധിക്കാറുണ്ട്. ഈ പതിവ് വിലയിരുത്തലിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി.
തീരുവ കുറച്ചത് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നാണെങ്കിലും, ഇന്ധന വിലയിൽ നിലവിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും ആഭ്യന്തര എക്സൈസ് തീരുവയിൽ സർക്കാർ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ, രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ഇന്ധനവിലയിൽ തൽക്കാലം യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകില്ല.
ആഗോള വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റവും ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ഈ നടപടി സഹായിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം, ജൂൺ പകുതിയോടെ ആയിരിക്കും സർക്കാർ അടുത്ത പുനഃപരിശോധന നടത്തുക. ആഗോള ഊർജ വിപണിയിലെ അസ്ഥിരതകൾ തുടരുന്നതിനാൽ, തുടർന്നും സർക്കാർ ജാഗ്രതയോടെ ആയിരിക്കും ഇന്ധനനയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക.
