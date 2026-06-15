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    India
    Posted On
    date_range 15 Jun 2026 2:49 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jun 2026 2:49 PM IST

    ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരായ ഹരജികൾ; ഹൈക്കോടതികളിലെ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി

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    ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരായ ഹരജികൾ; ഹൈക്കോടതികളിലെ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി
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    ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ സമൂഹത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങളിൽ നിർണായകമായ ഇടപെടലുമായി സുപ്രീം കോടതി. ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണ ഭേദഗതി നിയമം 2026-ന്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഹൈക്കോടതികളിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹരജികളിലെ തുടർനടപടികൾ സുപ്രീം കോടതി താൽക്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്തു.

    ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ സുപ്രധാന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വ്യത്യസ്ത ഹൈക്കോടതികൾ ഒരേ നിയമത്തിന്മേൽ വിഭിന്നമായ വിധികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും എല്ലാ കേസുകളും ഒരൊറ്റ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഒന്നിച്ച് വാദം കേൾക്കാനുമുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഹരജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ നടപടി. വ്യത്യസ്ത കോടതികൾ വെവ്വേറെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എല്ലാ ഹരജികളും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ നേരിട്ട് തീർപ്പാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ചർച്ചകൾക്കും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്കുമായി കേസ് വരും ജൂലൈ മാസത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

    കേരളം, ഡൽഹി, കർണാടക, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഹൈക്കോടതികളിലാണ് നിലവിൽ ഈ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള ഹരജികൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ കോടതികളിലെ ഹരജിക്കാർക്ക് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത, സമാനമായ ഭരണഘടനാ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഹരജികൾ ഇതിനകം തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ചിനെ ബോധിപ്പിച്ചു.

    സമാന്തരമായി വിവിധ കോടതികളിൽ വിചാരണ നടക്കുന്നത് നിയമക്കുരുക്കുകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്ക മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ കേന്ദ്രം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇടക്കാലത്തേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച സുപ്രീം കോടതി, ഇതിലുയർന്നിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിശദമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

    2014-ലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ 'നാൽസ' വിധിയിലൂടെ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് സ്വന്തം ലിംഗസ്വത്വം സ്വയം നിർണയിക്കാനുള്ള അവകാശം സുപ്രീം കോടതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ പുതിയ 2026-ലെ ഭേദഗതി നിയമം ഈ മൗലികാവകാശത്തെയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഹനിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും പ്രധാന ആക്ഷേപം. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ലളിതമായ സ്വയം നിർണയ പ്രക്രിയക്ക് പകരം, മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ, ഔദ്യോഗിക സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, നിർദ്ദിഷ്ട സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അംഗത്വം എന്നിവ നിർബന്ധമാക്കുന്ന കൂടുതൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് പുതിയ നിയമം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്.

    ഇത് ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ നിയമപരമായ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തുമെന്നും, സുപ്രീം കോടതി പണ്ടേ തള്ളിക്കളഞ്ഞ 'മെഡിക്കൽ ഗേറ്റ്കീപ്പിങ്' വീണ്ടും തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്നും ഹരജിക്കാർ വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഭേദഗതികൾ സ്വമേധയാ ഉള്ള ലിംഗമാറ്റ ചികിത്സകളെ തടയുന്നില്ലെന്നും, മറിച്ച് നിർബന്ധിതവും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയുമുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. ഈ സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയത്തിൽ പരമോന്നത കോടതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനം എന്താകുമെന്നാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

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    TAGS:petitionTransgender Billlaw amendmentSupreme Court
    News Summary - Petitions against transgender law amendment; Supreme Court stays proceedings in high courts
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