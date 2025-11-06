Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 6:47 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 6:47 PM IST

    നായ കടിച്ച മുറിവിന്‍റെ വലിപ്പം 12 സെ.മീ., 42 പല്ലും ആഴ്ന്നിറങ്ങിയതിനാൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വേണം; കണക്ക് നിരത്തി നഷ്ടപരിഹാരം തേടി സ്ത്രീ കോടതിയിൽ

    നായയുടെ ഒരു പല്ല് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10,000 രൂപ നൽകണമെന്ന് മുൻകാല വിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുവതി ആവശ്യപ്പെട്ടു
    Delhi High Court
    ന്യൂഡൽഹി: തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കണക്ക് നിരത്തി 20 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി ഹൈകോടതിയിൽ ഹരജി. ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ 20 ലക്ഷം രൂപ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രിയങ്ക റായ് എന്ന സ്ത്രീയാണ് ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

    പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈകോടതി 2023ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിൽ മുന്നോട്ടുവെച്ച ഒരു ഫോർമുല ആധാരമാക്കിയാണ് ഹരജിക്കാരി 20 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നായ് കടിച്ചപ്പോൾ എത്ര പല്ലുകൾ ഇറങ്ങിയാണ് മുറിവേറ്റതെന്നും, മാംസം കടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നതും കണക്കിലെടുത്ത് നഷ്‍ടപരിഹാരം നിർണയിക്കണമെന്നായിരുന്നു കോടതി ഉത്തരവിലെ നിർദേശം.

    ഇതനുസരിച്ച് തനിക്കേറ്റ മുറിവ് 0.2 സെന്‍റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 20,000 രൂപ കണക്കാക്കാം. തനിക്കുണ്ടായ മുറിവിന്‍റെ വലുപ്പം 12 സെന്‍റിമീറ്റർ ആണെന്നും, അതിന് 12 ലക്ഷം രൂപ വരുമെന്നും സ്ത്രീ പറയുന്നു. നായയുടെ ഒരു പല്ല് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 10,000 രൂപയാണ് കോടതിയുടെ കണക്ക്. തനിക്കേറ്റ മുറിവിൽ നായയുടെ 42 പല്ലും ഇറങ്ങിയെന്നും ആ വകയിൽ 4.2 ലക്ഷം രൂപ വരുമെന്നുമാണ് അവകാശവാദം. തനിക്കുണ്ടായ മാനസിക വ്യഥക്ക് 3.8 ലക്ഷം രൂപയും കണക്കാക്കിയാണ് മൊത്തം നഷ്‍ടപരിഹാര തുക 20 ലക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    Girl in a jacket

    TAGS:dog attackpetitioncompensation
    News Summary - Petition seeking Rs 20 lakh compensation for stray dog ​​attack
