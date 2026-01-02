Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ന്യൂനപക്ഷം നിരന്തരം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് അധികൃതരുടെ ഒത്താശയോടെ -ഗോവ ആർച്ച് ബിഷപ്

    ന്യൂനപക്ഷം നിരന്തരം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് അധികൃതരുടെ ഒത്താശയോടെ -ഗോവ ആർച്ച് ബിഷപ്
    പനജി: ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപെട്ടവർ നിരന്തരം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് അധികൃതരുടെ പരോക്ഷമായ പിന്തുണയോടെയാണെന്നത് ആശങ്കയുളവാക്കുന്നതായി ഗോവ ആർച്ച് ബിഷപ് കർദിനാൾ ഫിലിപ് നേരി ഫെറാവോ.

    ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും ക്രൈസ്തവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റു സമുദായക്കാരും പല സ്‌ഥലങ്ങളിലും ആക്രമണത്തിനിരയാകുന്നു. ഒന്നിലും ശരിയായ നിയമനടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതു തുടരുന്നത് ഭരിക്കുന്നവരുടെ ഒത്താശയുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വേദനാജനകമാണിത്. മത നിരപേക്ഷ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണിത്. രാജ്യത്ത് ഐക്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പുതുവത്സര സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

