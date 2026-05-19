    India
    Posted On
    19 May 2026 11:18 PM IST
    Updated On
    19 May 2026 11:18 PM IST

    അ​പ്പാ​ച്ചെ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ: സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ അ​നു​മ​തി

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: അ​പ്പാ​ച്ചെ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​നു​ബ​ന്ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ഏ​ക​ദേ​ശം 2000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടേ​താ​ണ് ഇ​ട​പാ​ട്. എം777​എ2 അ​ൾ​ട്രാ-​ലൈ​റ്റ് പീ​ര​ങ്കി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സു​സ്ഥി​ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക പി​ന്തു​ണ​യും ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ന​ൽ​കും.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 2200 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​തി​​ന്റെ മൂ​ല്യം. അ​പ്പാ​ച്ചെ സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​കാ​ർ ബോ​യി​ങ് ക​മ്പ​നി​യും ലോ​ക്ക്ഹീ​ഡ് മാ​ർ​ട്ടി​നും ആ​യി​രി​ക്കും. പീ​ര​ങ്കി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​​ങ്കേ​തി​ക പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് യു.​കെ​യി​ലെ കം​ബ്രി​യ​യി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ബി.​എ.​ഇ സി​സ്റ്റം​സ് ആ​ണ്. ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റു​ക​ളു​ടെ​യും പീ​ര​ങ്കി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ൽ​പ​ന യു.​എ​സ്-​ഇ​ന്ത്യ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും യു.​എ​സി​ന്റെ വി​ദേ​ശ​ന​യ​ത്തെ​യും ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

