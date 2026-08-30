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    India
    Posted On
    date_range 30 Aug 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2026 6:00 AM IST

    പേരറിവാളന്റെ എൻറോൾമെന്റ് നിയമാനുസൃതമെന്ന് കേന്ദ്രം

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    പേരറിവാളന്റെ എൻറോൾമെന്റ് നിയമാനുസൃതമെന്ന് കേന്ദ്രം
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    ചെ​ന്നൈ: രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി വ​ധ​ക്കേ​സി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട എ.​ജി. പേ​ര​റി​വാ​ള​ൻ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി എ​ൻ​റോ​ൾ ചെ​യ്ത​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി ആ​ർ. സു​ധ​യു​ടെ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല നി​പാ​ടു​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ.

    ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച് മോ​ചി​ത​നാ​യ വ്യ​ക്തി​യെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​വൃ​ത്തി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ജീ​വ​നാ​ന്തം വി​ല​ക്കാ​ൻ ‘അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക ച​ട്ടം’ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 24 ‘എ’ ​വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള അ​യോ​ഗ്യ​ത ജ​യി​ൽ​മോ​ചി​ത​നാ​യ​തി​ന് ശേ​ഷം ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര നി​യ​മ-​നീ​തി വ​കു​പ്പു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്ത​മോ വ​ധ​ശി​ക്ഷ​യോ ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് സ്ഥി​രം വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും പേ​ര​റി​വാ​ള​ന്റെ എ​ൻ​റോ​ൾ​മെ​ന്റി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി വ​ധ​ക്കേ​സി​ൽ 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ജ​യി​ൽ​വാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച പേ​ര​റി​വാ​ള​നെ 2022 മേ​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മോ​ചി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ബാ​ർ പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം 2026 ഏ​പ്രി​ൽ 24നാ​ണ് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്-​പു​തു​ച്ചേ​രി ബാ​ർ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി എ​ൻ​റോ​ൾ ചെ​യ്ത​ത്.

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    TAGS:central governmentSupreme Court
    News Summary - Perarivalan’s Enrolment Is Legal, Says Centre
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