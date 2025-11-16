Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightസഞ്ചൗലി മസ്ജിദിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 10:24 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:24 PM IST

    സഞ്ചൗലി മസ്ജിദിൽ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ​വ​രെ തടഞ്ഞു; ആറുപേർക്കെതിരെ കേസ്

    text_fields
    bookmark_border
    Sanjauli-Mosque
    cancel
    Listen to this Article

    ഷിം​ല: ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ഷിം​ല സ​ഞ്ചൗ​ലി മ​സ്ജി​ദി​ൽ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ​വ​രെ ത​ട​ഞ്ഞ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നാ​ല് സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ക്കം ആ​റു​പേ​​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​ള്ളി​യി​ലെ​ത്തി​യ​വ​രെ​യാ​ണ് ദേ​വ​ഭൂ​മി സം​ഘ​ർ​ഷ സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്.

    പൊ​ലീ​സെ​ത്തി പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ർ മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. നി​യ​മ​വി​​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട മ​സ്ജി​ദി​ൽ ആ​രാ​ധ​ന അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ട്.

    ന​മ​സ്ക​രി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് കാ​ണി​ക്കാ​നും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ടി​ന​രി​കി​ലൂ​ടെ പോ​കാ​ൻ മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും സ്ത്രീ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത സൗ​ഹാ​ർ​ദം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നാ​ണ് ആ​റു പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:shimlaSanjauli Mosque
    News Summary - People who came to offer prayers at Sanjauli Mosque were stopped
    Similar News
    Next Story
    X