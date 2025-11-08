Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right‘കട്ട’ വിടാതെ മോദി;...
    India
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 10:45 PM IST

    ‘കട്ട’ വിടാതെ മോദി; മഹാസഖ്യം വന്നാൽ ജനങ്ങളെ തോക്കിൻമുനയിലാക്കുമെന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    രാഹുലിന്റെ കട പൂട്ടിക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ
    PM Modi
    cancel
    Listen to this Article

    പട്ന: തെരഞ്ഞെുടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ വീണ്ടും ‘കട്ട’ (നാടൻ തോക്ക്) പ്രയോഗവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ആർ.ജെ.ഡി നയിക്കുന്ന സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ജനങ്ങളെ കട്ടചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിർത്തുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന്റെ തലയിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടിയാണ് തേജസ്വി യാദവ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോദി ആരോപിച്ചിരുന്നു. മറുഭാഗത്ത്, എൻ.ഡി.എ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരുകയും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയുമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.

    ബിഹാറിൽ എൻ.ഡി.എ സർക്കാറിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞക്കായി താൻ തിരിച്ചുവരുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

    65 ശതമാനം വോട്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ 65 വാട്ട് ഷോക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിനേറ്റു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ പോളിങ്ങിന്റെ റെക്കോഡ് തകർക്കണമെന്ന് മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

    ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇൻഡ്യ സഖ്യം ഒലിച്ചുപോകുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ‘കട’ പൂട്ടുമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. 160ലേറെ സീറ്റ് നേടി എൻ.ഡി.എ സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും പൊതുയോഗങ്ങളിൽ അമിത് ഷാ അവകാശപ്പെട്ടു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തേജസ്വി യാദവും സീമാഞ്ചലിനെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിടുകയാണ്. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് വെട്ടി നാടുകടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra ModiRJDNDABihar Election 2025
    News Summary - People do not want 'katta sarkar': PM Modi attacks RJD
    Similar News
    Next Story
    X