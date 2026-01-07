Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 10:21 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 10:21 PM IST

    തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ് ആളുകൾ മരിക്കുന്നു; അധികൃതർ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല- സുപ്രീംകോടതി

    
    സുപ്രീംകോടതി

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​ഹാ​നി സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​രും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ക​യോ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​മ​ർ​​ശി​ച്ചു. മു​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ തി​രു​ത്ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മൃ​ഗ​സ്നേ​ഹി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി.

    തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​ക്ക് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന പോം​വ​ഴി മാ​ത്ര​മേ ബാ​ക്കി​യു​ള്ളു​വെ​ന്നും കോ​ട​തി പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

    റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളും അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​യു​ന്ന മ​റ്റ് മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​യു​ന്ന മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ ര​ണ്ട് ജ​ഡ്‍ജി​മാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റെ​ന്നും അ​തി​ലൊ​രാ​ൾ ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് ക്ഷ​ത​മേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വാ​ദ​ത്തി​നി​ടെ ജ​സ്റ്റി​സ് മേ​ത്ത പ​റ​ഞ്ഞു.

    തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​ത​ല്ല പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​രും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ർ​ഷം കു​റ​ക്കാ​ൻ ലോ​ക​മാ​കെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ രീ​തി​ക​ൾ അ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്കു വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണം ചെ​യ്ത് വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി തു​റ​ന്നു​വി​ടു​ന്ന ഫോ​ർ​മു​ല​യാ​ണ് കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും സി​ബ​ൽ വാ​ദി​ച്ചു.

    TAGS:stray dogSupreme Court
    News Summary - People are dying due to stray dog ​​bites; authorities are not following rules -Supreme Court
