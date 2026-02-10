Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    10 Feb 2026 9:22 AM IST
    10 Feb 2026 9:27 AM IST

    നരവനെയുടെ പുസ്തകത്തിന്‍റെ കോപ്പികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല, പകർപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി -പബ്ലിഷിങ് കമ്പനി

    നരവനെയുടെ പുസ്തകത്തിന്‍റെ കോപ്പികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല, പകർപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി -പബ്ലിഷിങ് കമ്പനി
    ന്യൂഡൽഹി: മുൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെയുടെ ആത്മകഥ ഫോർ സ്റ്റാർസ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ലെന്ന് പബ്ലിഷിങ് കമ്പനി പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പുസ്തകം ഇതുവരെ ഒരു രൂപത്തിലും പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

    പുസ്തകം രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാവുകയും ഇന്‍റർനെറ്റിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ഡൽഹി പൊലീസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിനു പിന്നാലെയാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രതികരണം.

    അംഗീകൃത അതോറിറ്റികളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് പുസ്തകം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തത്. പുസ്തകത്തിന്‍റെ പി.ഡി.എഫ് പകർപ്പുകൾ ചില വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

