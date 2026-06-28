വിദേശ പഠനത്തിനോ യാത്രക്കോ ഒരുങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക; പാസ്പോർട്ട് ഫീസ് ജൂലൈ മുതൽ വർദ്ധിക്കുന്നു, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ...text_fields
2026 ജൂലൈ 1 മുതൽ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷാ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുന്നു. വിദേശത്ത് ഉപരിപഠനത്തിന് പോകാനോ വിദേശയാത്രക്കോ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന വാർത്തയാണിത്. പുതിയ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നതിനും, നിലവിലുള്ളത് പുതുക്കുന്നതിനും, തത്കാൽ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഇനി മുതൽ കൂടുതൽ തുക ചെലവാകും. ഈ സാമ്പത്തിക മാറ്റം നിങ്ങളുടെ യാത്രാ ബജറ്റിനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ, കൃത്യസമയത്ത് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ച് അവസാന നിമിഷത്തെ തിരക്കുകളും ഉയർന്ന തത്കാൽ നിരക്കുകളും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
പുതുക്കിയ ഫീസ് ഘടനയനുസരിച്ച്, 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ 36 പേജുള്ള പാസ്പോർട്ടിനായി സാധാരണ സ്കീമിൽ 2,500 രൂപയും, തത്കാൽ സ്കീമിൽ 5,000 രൂപയും നൽകണം. 60 പേജുള്ള പാസ്പോർട്ടിന് സാധാരണ അപേക്ഷകൾക്ക് 3,500 രൂപയും തത്കാൽ അപേക്ഷകൾക്ക് 6,000 രൂപയുമാണ് പുതിയ നിരക്ക്. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക്, 36 പേജുള്ള പാസ്പോർട്ടിനായി സാധാരണ പ്രോസസ്സിംഗിന് 1,750 രൂപയും തത്കാൽ വിഭാഗത്തിൽ 4,250 രൂപയുമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് മാറ്റി നൽകുന്നതിനുള്ള നിരക്കുകളും സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിനും സ്റ്റുഡന്റ് വിസക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും പാസ്പോർട്ട് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതിനാൽ, ഉപരിപഠനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ഫീസ് വർദ്ധനവ് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് തങ്ങളുടെ ബജറ്റ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സറണ്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഗ്ലോബൽ എൻട്രി പ്രോഗ്രാം വെരിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളുടെ ഫീസും 750 രൂപയായി പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളിലും വിസ നടപടികൾക്ക് പി.സി.സി നിർബന്ധമായതിനാൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
എട്ടു വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പുതിയ പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷകളിൽ 10% ഇളവ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ ആനുകൂല്യം പുതിയ പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ബാധകം, പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കുന്നതിന് ഈ ഇളവ് ലഭിക്കില്ല. പാസ്പോർട്ട് ഒരു യാത്രാ രേഖ മാത്രമാണെന്നും, അത് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിനുള്ള തെളിവായി കണക്കാക്കരുത് എന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃത്യമായ രേഖകളുമായി നേരത്തെ തന്നെ അപേക്ഷാ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
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