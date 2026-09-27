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    റോഡ് പരിശോധനക്കിടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി; യുവാവിന്റെ മുഖത്തടിച്ച് മന്ത്രി പർവേഷ് വർമ്മ -VIDEO

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    Parvesh Verma
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    പർവേഷ് വർമ്മ

    ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ തിലക് നഗർ മണ്ഡലത്തിൽ റോഡ് പരിശോധനക്കിടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (PWD) മന്ത്രി പർവേഷ് വർമ്മ യുവാവിനെ പരസ്യമായി തല്ലിയതായി പരാതി. റോഡ് നിർമാണത്തിലെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് എഎപി എംഎൽഎ ജർണയിൽ സിങ്ങുമായി മന്ത്രി വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എംഎൽഎയുടെ സഹായിയായ സാഹിബ് സിങ്ങിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്.

    മന്ത്രിയെ പിന്തുടർന്ന് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാഹിബ് സിങ്ങിന്റെ ഫോൺ മന്ത്രി പർവേഷ് വർമ്മ തന്റെ ഇടതുകൈകൊണ്ട് താഴേക്ക് തട്ടി വീഴ്ത്തുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. തുടർന്ന് വലതുകൈകൊണ്ട് യുവാവിന്റെ മുഖത്തടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തങ്ങളെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി മർദ്ദനമേറ്റ സാഹിബ് സിങ് ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടുകയും ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ ചെറിയ തോതിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.

    സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലൂടെ മന്ത്രി തന്റെ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കി. 'ഇന്നത്തെ സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ പൂർണ്ണമായ സത്യം കേൾക്കൂ... എങ്കിലും സംഭവിച്ചത് പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു' എന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. എംഎൽഎ ജർണയിൽ സിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തകൻ തന്റെ കുടുംബത്തെ അസഭ്യം പറഞ്ഞതായും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. ആ ഒരു നിമിഷത്തെ കടുത്ത ദേഷ്യത്തിലാണ് താൻ അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ആം ആദ്മി പാർട്ടി

    സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തി. റോഡ് നിർമാണത്തിലെ അഴിമതിയും പോരായ്മകളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച യുവാവിനെ മന്ത്രി പരസ്യമായി മർദ്ദിച്ച നടപടി ലജ്ജാകരമാണെന്ന് എഎപി ദേശീയ കൺവീനറും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു. കുറ്റക്കാരനായ മന്ത്രിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും, തിലക് നഗറിലെ റോഡ് നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ നാളെ അവിടെയെത്തുമെന്നും കെജ്‌രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി.

    ദില്ലി എഎപി അധ്യക്ഷൻ സൗരഭ് ഭരദ്വാജും മന്ത്രിയുടെ നടപടിയെ വിമർശിക്കുകയും കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മർദ്ദനമേറ്റ സാഹിബ് സിങ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മന്ത്രി പർവേഷ് വർമ്മയുടെ വസതിക്ക് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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    News Summary - Minister Parvesh Verma slaps young man in the face after being filmed during road inspection
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