പാർട്ടി വിഷയങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ചർച്ച ചെയ്യില്ല- ഡി.കെ. ശിവകുമാർ

Posted Ondate_range 27 Nov 2025 8:12 AM IST
Updated Ondate_range 27 Nov 2025 8:34 AM IST
പാർട്ടി വിഷയങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ചർച്ച ചെയ്യില്ല- ഡി.കെ. ശിവകുമാർtext_fields
News Summary - Party issues will not be discussed in front of the media- D.K. Shivakumar
പാർട്ടി പതാക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക, ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക. മറ്റ് ചർച്ചകളൊന്നുമില്ല, പാർട്ടിയിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള് ഒന്നുമില്ല. 140 എം.എൽ.എമാരും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടവരാണ്. പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് വേറെ ഗ്രൂപ്പുകളില്ല. ഒരു ഗ്രൂപ്പേയുള്ളൂ. അത് കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ബംഗളൂരു: കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിലല്ല, നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനിക്കുമെന്ന് നേതൃമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ വാര്ത്ത സമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു.
