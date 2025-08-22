Begin typing your search above and press return to search.
    വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് പ്രതിഷേധത്തോടെ സമാപനം

    വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് പ്രതിഷേധത്തോടെ സമാപനം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര​പ​രി​​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ച​ർ​ച്ച അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് വ​രെ തു​ട​ർ​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് വ​ർ​ഷ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു. സ​ഭ അ​നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് പി​രി​ഞ്ഞു. സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ സ​മാ​പ​ന ദി​വ​സ​മെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​റു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​തി​വ് തെ​റ്റി​ച്ച് ‘വോ​ട്ടു​ചോ​ർ, ഗ​ദ്ദീ ഛോഡ്’ (​വോ​ട്ടു ക​ള്ള​ൻ, ക​സേ​ര വി​ടൂ) വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി അ​വ​സാ​ന നാ​ളും ഇ​രു സ​ഭ​ക​ളും സ്തം​ഭി​പ്പി​ച്ചു.

    30 ദി​വ​സം ത​ട​വി​ലാ​യാ​ൽ മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം ക​ള​യാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ വി​വാ​ദ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ദേ​ഗ​തി ബി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ചീ​ന്തി​യെ​റി​ഞ്ഞു. സ​മ്മേ​ള​നം പി​രി​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​മു​ള്ള സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ചാ​യ​സ​ൽ​ക്കാ​ര​വും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഇ​ത്ത​വ​ണ ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ 11ന് ​പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ച​ർ​ച്ച അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ ഇ​ൻ​ഡ്യ എം.​പി​മാ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധം തു​ട​ങ്ങി​യ​യു​ട​ൻ ലോ​ക്സ​ഭ​യും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യും ഉ​ട​ൻ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് 12ന് ​വീ​ണ്ടും ലോ​ക്സ​ഭ ചേ​ർ​ന്ന​ത് അ​നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് പി​രി​യാ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തി​നാ​യി എ​ത്തി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ ‘ജ​യ് ശ്രീ​റാം’ വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം വ​ര​വേ​റ്റ​പ്പോ​ൾ ‘വോ​ട്ടു ചോ​ർ, ഗ​ദ്ദി ഛോഡ്’ ​വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും വ​ര​വേ​റ്റു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മാ​പ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​ഭ​യു​ടെ ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​ല​യി​രു​ത്തി സ്പീ​ക്ക​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​ർ ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി. സ്പീ​ക്ക​ർ സം​സാ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​ത്തി​നാ​യി എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം തു​ട​ർ​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​സ​ഭ ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്ക് ര​ണ്ടാ​മ​തും ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ അ​മി​ത് ഷാ ​വി​വാ​ദ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​യു​ട​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ബി​ല്ലു​ക​​ളൊ​ന്നാ​കെ വ​ലി​ച്ചു​കീ​റി​യെ​റി​ഞ്ഞു. ഓ​ൺ​​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മി​ങ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബി​ൽ രാ​ജ്യ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ​തി​നെ ചൊ​ല്ലി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യും കേ​ന്ദ്ര പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു​വും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി.

    ചർച്ചയില്ലാതെ പാസാക്കിയത് 27 ബില്ലുകൾ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ബ​ഹ​ള​ത്തി​നി​ടെ വ​ർ​ഷ​കാ​ല പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലു​മാ​യി പാ​സാ​ക്കി​യ​ത് 27 ബി​ല്ലു​ക​ൾ. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി ഒ​രു മാ​സം ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ന്നാ​ൽ സ്ഥാ​നം ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് ബി​ല്ലു​ക​ൾ സം​യു​ക്ത പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ 12 ബി​ല്ലു​ക​ളും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ 15 ബി​ല്ലു​ക​ളു​മാ​ണ് പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്. ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി ബി​ൽ, നി​കു​തി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ (ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ൽ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മി​ങ്ങി​ന്റെ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ബി​ൽ, ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ഭ​ര​ണ ബി​ൽ, ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്തേ​ജ​ക വി​രു​ദ്ധ (ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ തു​റ​മു​ഖ ബി​ൽ, ഖ​നി​ക​ളും ധാ​തു​ക്ക​ളും (വി​ക​സ​ന​വും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും) ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് (ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ൽ, ഗോ​വ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ ബി​ൽ, മ​ർ​ച്ച​ന്റ് ഷി​പ്പി​ങ് ബി​ൽ, മ​ണി​പ്പൂ​ർ ച​ര​ക്ക് സേ​വ​ന നി​കു​തി (ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ൽ, മ​ണി​പ്പൂ​ർ വി​നി​യോ​ഗം (ന​മ്പ​ർ 2) ബി​ൽ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്ക​മാ​ണ് ലോ​ക്സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്.

