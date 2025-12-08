Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇൻഡിഗോ മേധാവികളെ...
    India
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 6:55 AM IST

    ഇൻഡിഗോ മേധാവികളെ പാർലമെന്ററി സമിതി വിളിച്ചുവരുത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    ഇൻഡിഗോ മേധാവികളെ പാർലമെന്ററി സമിതി വിളിച്ചുവരുത്തും
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി രാ​ജ്യ​ത്തെ വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​തം ഒ​രാ​ഴ്ച സ്തം​ഭി​പ്പി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഇ​ൻ​ഡി​​ഗോ​യു​ടെ മേ​ധാ​വി​ക​ളെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യേ​ക്കു​​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ സി.​ഇ.​ഒ പീ​റ്റ​ർ എ​ൽ​ബേ​ഴ്സി​നും മ​റ്റു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ജി.​സി.​എ) ശ​നി​യാ​ഴ്ച നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഈ ​വി​വ​ര​വും പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ നി​ര​വ​ധി എം.​പി​മാ​രും ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ സ​ർ​വി​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​നെ ത​ു​ട​ർ​ന്ന് പെ​രു​വ​ഴി​യി​ലാ​യ​തി​​നി​ടെ​യാ​ണ് ജ​ന​താ​ദ​ൾ യു ​നേ​താ​വ് സ​ഞ്ജ​യ് ഝാ ​അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ​മി​തി ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്കി​ട​യാ​ക്കി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഭാ​വി​യി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​വി​ധി​യും സ​മി​തി ആ​രാ​യും.

    റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് 610 കോ​ടി രൂ​പ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ തി​രി​കെ ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് കേ​​ന്ദ്ര വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ു​ടെ 3000 ബാ​ഗേ​ജു​ക​ളും ന​ൽ​കി. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ സാ​വ​കാ​ശം സാ​ധാ​ര​ണ​നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും ഡി​സം​ബ​ർ 10ന് ​പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലാ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദി​നേ​ന 2300 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ക​മ്പ​നി ശ​നി​യാ​ഴ്ച 1600 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 1650 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മി​റ​ക്കി. അ​തി​നി​ടെ, ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഇ​ന്റ​ർ​ഗ്ലോ​ബ് ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ക്രൈ​സി​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന് രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IndiGoDGCAFlight cancellationIndia
    News Summary - Parliamentary committee to summon IndiGo executives
    Similar News
    Next Story
    X