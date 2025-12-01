Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 7:02 AM IST

    പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം ഇന്നു തുടങ്ങും; എസ്.ഐ.ആറിൽ മുങ്ങും

    പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം ഇന്നു തുടങ്ങും; എസ്.ഐ.ആറിൽ മുങ്ങും
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 19 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​നം എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ മു​ങ്ങു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​യി. ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​തെ, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് രാം​ഗോ​പാ​ൽ യാ​ദ​വ് സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കു​മോ എ​ന്ന​ത് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ടി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് തൃ​ണ​മൂ​ൽ രാ​ജ്യ​സ​ഭാ ക​ക്ഷി നേ​താ​വ് ഡെ​റി​ക് ഒ​ബ്റേ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ വി​ഷ​യ​മെ​ന്ന് ഡി.​എം.​കെ നേ​താ​വ് തി​രു​ച്ചി ശി​വ​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് തി​രു​ച്ചി ശി​വ യോ​ഗ​ത്തി​നു ശേ​ഷം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി രാ​ജ്നാ​ഥ് സി​ങ്, കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു, ജെ.​പി ന​ഡ്ഢ, അ​ർ​ജു​ൻ റാം ​മേ​ഘ​വാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചീ​ഫ് വി​പ്പ് കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ്, സി.​പി.​എം രാ​ജ്യ​സ​ഭ ക​ക്ഷി നേ​താ​വ് ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ്, സി.​പി.​ഐ രാ​ജ്യ​സ​ഭ ക​ക്ഷി നേ​താ​വ് എ. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം ​നേ​താ​വ് ജോ​സ് കെ. ​മാ​ണി എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സമ്മേളനം നടക്കരുതെന്ന് സർക്കാർ ആഗ്രഹം -കോൺഗ്രസ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് അ​ന്ത്യം കു​റി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്ക​രു​തെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ലോ​ക്സ​ഭ ഉ​പ​നേ​താ​വ് ഗൗ​ര​വ് ഗോ​ഗോ​യ് സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​തി​ന​ർ​ഥം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് രാ​ജ്യ​സ​ഭ ഉ​പ നേ​താ​വ് പ്ര​മോ​ദ് തി​വാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ്മേ​ള​ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്നും 15 ദി​വ​സം മാ​ത്രം ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​റാം ര​മേ​ശ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി​യോ​ഗം കേ​വ​ലം ഔ​പ​ചാ​രി​ക​ത മാ​ത്ര​മാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന് തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ക​ല്യാ​ൺ ബാ​ന​ർ​ജി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സർക്കാർ മറുപടി നൽകിയില്ലെന്ന് കിരൺ റിജിജു

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​റു​പ​ടി​യൊ​ന്നും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ കാ​ര്യോ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യാ​ണ് അ​ജ​ണ്ട തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് സ​മി​തി ചേ​രു​മെ​ന്നും അ​തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി ഇ​രു സ​ഭ​ക​ളെ​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ട് റി​ജി​ജു ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 36 രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും 50 നേ​താ​ക്ക​ളും സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

