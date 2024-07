കോൺഗ്രസിന്റെ വായിൽ നുണയുടെ ചോര പുരണ്ടെന്ന് മോദി; മണിപ്പൂർ ഓർമിപ്പിച്ച് ലോക്സഭ കലുഷിതമാക്കി പ്രതിപക്ഷം

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്നലെ ബി.ജെ.പിയെയും മോദിയെയും നിർത്തിപ്പൊരിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രമം പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിൽ മുങ്ങി​. വായിൽ രക്തംപുരണ്ട മൃഗത്തെപ്പോലെ കോൺഗ്രസിന്റെ വായിൽ നുണയുടെ ചോര പുരണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതോടെ മണിപ്പൂർ ഓർമിപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചു.

അരാജകത്വം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് നരഭോജിയെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ 2.15 മണിക്കൂർ നീണ്ട മറുപടി പ്രസം​ഗമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയത്. പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ മണിപ്പുർ... മണിപ്പുർ... മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ സജീവമായി. മണിപ്പൂരിന് നീതി നൽകൂ, വീ വാണ്ട് ജസ്റ്റിസ്, ഭാരത് ജോഡോ, ഏകാധിപത്യം അനുവദിക്കില്ല തുടങ്ങിയ മുദ്യവാക്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തെക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ സഭയിൽ മുഴങ്ങി.

പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാർ സഭയുടെ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയതോടെ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള, രാഹുൽ ​ഗാന്ധിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു. ഇന്നലെ 90 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചുവെന്നും ആരും നിങ്ങളെ തടഞ്ഞില്ലെന്നും പറഞ്ഞ സ്പീക്കർ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറരുതെന്നും ശാസിച്ചു. എന്നാൽ, ഇതൊന്നും പ്രതിപക്ഷം ചെവിക്കൊണ്ടില്ല.

VIDEO | "Along with Lok Sabha polls, Assembly polls in four states were also held. In all these states, NDA got unprecedented success. We received blessings in Odisha, the land of Lord Jagannath. In Andhra Pradesh, NDA made a clean sweep. In Arunachal Pradesh and Sikkim, NDA… pic.twitter.com/SWBhvHncQd